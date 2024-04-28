Не "Пасха" і не "куліч": як правильно говорити українською

На жаль, багато українців називають це велике свято неправильно

Вже за кілька днів українці відзначатимуть велике церковне свято — Великдень. На тлі масової відмови наших співгромадян від мови країни-агресора не зайвим буде нагадати про те, як правильно говорити в ці дні.

На жаль, багато українців називають це велике свято неправильно, а саме "Пасха". В усіх словниках української мови закріплена назва "Великдень". Також є ще один, церковний, варіант — "Воскресіння Христове".

Солодкий обрядовий хліб, який печуть на Великдень, правильно називати "паска". А ось слова "куліч" в українській мові не існує.

Також останнім часом українці часто використовують ще один русизм, коли говорять про великодні страви. Йдеться про "творог", а також "творожну паску". Варто зазначити, що в українській мові таких слів не існує. Цікаво, що навіть деякі виробники молочної продукції почали використовувати ці терміни. Один із найвідоміших філологів України Олександр Авраменко наголошує, що в Україні потрібно вживати слово "домашній сир" або просто "сир", але аж ніяк не "творог". Якщо ж говорити про "творожну паску", тоді правильно вживати "сирна паска".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською правильно вітатися під час Великодня.