Великдень уже на носі: як правильно вітатись у цей день українською

Ще при привітанні заведено цілувати у щічку

Напередодні Великодня актуальним стало питання, як правильно вітатись українською мовою на це свято. Адже на Різдво заведено казати "Христос народився!" і відповідати "Славімо його!".

Тож "Телеграф" нагадає й традиційне вітання для Великодня. У цей день варто говорити "Христос воскрес!", а відповідати на таке звернення правильно словами "Воістину воскрес!".

Зауважимо, що таку форму привітань можна використовувати протягом 40 днів після Великодня. Адже вважається, що саме на 40 день після смерті душа покидає людське тіло.

Також було прийнято, що першим вітається той, хто молодший. Але зараз, аби уникнути непорозумінь, цього уникають. Саме привітання також може супроводжуватися поцілунком у щічку, але це також не обов'язкова традиція.

Що означають слова "Христос воскрес"

У цей день, як зазначає Біблія, Син Божий воскрес із мертвих. У проповіді апостолів йдеться про прихід на землю Богочоловіка, який спокутував від гріхів усіх людей через власне страждання.

Тож цим привітанням віряни долучаються до того, що Ісус Христос воскрес. І це вітання — спосіб донести не лише свою радість, а поширити свою віру.

Як ще можна вітатись

Водночас на Великдень не заборонено вітатись "Слава Ісусу Христу!", адже це універсальні слова. Проте варто тримати в голові, що християнське вітання змінюється двічі на рік – саме на різдвяні та великодні свята.

Зрідка на Великдень ще можна почути церковнослов'янську форму вітання – "Христос воскрєсє". Вперше великоднє привітання звучить саме на Великдень, на початку пасхальної ранньої. Далі священники вітають один одного і опісля звертаються з вітанням до парафіян, кажучи: "Христос Воскрес!".

Раніше "Телеграф" писав, що в останні роки українська мова стала дуже популярною як усередині нашої країни, так і за кордоном, а тому для багатьох стало несподіванкою дізнатися, що деякі популярні слова вони весь цей час говорили неправильно. До таких, наприклад, належить слово "віруючий".