Встигніть приготувати, поки є пекінка: диво-салат, який готується за п'ять хвилин і подобається всім
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Найпростіша весняна закуска
Якщо ви шукаєте ідею для швидкого, легкого та неймовірно смачного салату, спробуйте апетитну закуску з маринованим перцем. Якщо ж ви все ще в пошуку, цей рецепт салату з пекінської капусти стане вашим справжнім порятунком. Його можна як готувати на щодень, так і ставити на святковий стіл, наприклад, на Великдень.
Завдяки простим інгредієнтам та мінімальному часу приготування, ви зможете насолодитися свіжим та ароматним салатом дуже швидко — адже приготування буквально займає лічені хвилини. Рецептом поділились на порталі "Добрі новини".
Інгредієнти:
- 1 головка пекінської капусти
- 1 червона або жовта паприка
- 1 морква
- 1 огірок
- 1 пучок листового салату
- 1/2 пучка свіжих зелених трав (кінза, петрушка, м'ята)
- 1/4 склянки оливкової олії
- сік з 1 лимона
- сіль та свіжомелений чорний перець
Спосіб приготування:
- Наріжте пекінську капусту смужками або шматочками. Очистіть паприку від насіння та наріжте її тонкою соломкою або кубиками. Очистіть моркву та наріжте її кружечками або соломкою. Наріжте огірок кільцями або півкільцями.
- Порвіть листовий салат на невеликі шматочки. Дрібно наріжте зелені трави.
- З'єднайте в мисці пекінську капусту, паприку, моркву, огірок та листовий салат. Додайте зелені трави та акуратно перемішайте.
- У маленькій мисці змішайте оливкову олію та лимонний сік. Додайте сіль та перець, ретельно перемішайте.
- Полийте салат заправкою та ще раз ніжно перемішайте. Подавайте салат негайно, щоб зберегти його свіжість та аромат.
Цей салат можна їсти самостійно або загорнути в лаваш — буде чудовий ситний перекус. Також ми розповідали, як смачніше приготувати котлети.