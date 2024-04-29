Встигніть приготувати, поки є пекінка: диво-салат, який готується за п'ять хвилин і подобається всім

Найпростіша весняна закуска

Якщо ви шукаєте ідею для швидкого, легкого та неймовірно смачного салату, спробуйте апетитну закуску з маринованим перцем. Якщо ж ви все ще в пошуку, цей рецепт салату з пекінської капусти стане вашим справжнім порятунком. Його можна як готувати на щодень, так і ставити на святковий стіл, наприклад, на Великдень.

Завдяки простим інгредієнтам та мінімальному часу приготування, ви зможете насолодитися свіжим та ароматним салатом дуже швидко — адже приготування буквально займає лічені хвилини. Рецептом поділились на порталі "Добрі новини".

Інгредієнти:

1 головка пекінської капусти

1 червона або жовта паприка

1 морква

1 огірок

1 пучок листового салату

1/2 пучка свіжих зелених трав (кінза, петрушка, м'ята)

1/4 склянки оливкової олії

сік з 1 лимона

сіль та свіжомелений чорний перець

Спосіб приготування:

Наріжте пекінську капусту смужками або шматочками. Очистіть паприку від насіння та наріжте її тонкою соломкою або кубиками. Очистіть моркву та наріжте її кружечками або соломкою. Наріжте огірок кільцями або півкільцями. Порвіть листовий салат на невеликі шматочки. Дрібно наріжте зелені трави. З'єднайте в мисці пекінську капусту, паприку, моркву, огірок та листовий салат. Додайте зелені трави та акуратно перемішайте. У маленькій мисці змішайте оливкову олію та лимонний сік. Додайте сіль та перець, ретельно перемішайте. Полийте салат заправкою та ще раз ніжно перемішайте. Подавайте салат негайно, щоб зберегти його свіжість та аромат.

Цей салат можна їсти самостійно або загорнути в лаваш — буде чудовий ситний перекус. Також ми розповідали, як смачніше приготувати котлети.