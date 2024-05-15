Чим підгодувати орхідеї, щоб краще квітли: садівники поділились вражаючим лайфхаком

Ця неймовірно красива квітка порадує вас своїм пишним цвітінням за умови правильного підживлення.

Орхідеї – це не просто квіти, а справжні витвори мистецтва, які прикрашають наші домівки й дарують естетичну насолоду. Їхні ніжні й витончені пелюстки, що вражають різноманіттям форм і кольорів, чарують і заворожують.

Проте, щоб ці екзотичні красуні цвіли й радували нас своїм пишним цвітінням, їм потрібні особливі умови та догляд. Сьогодні ми розкриємо секрети догляду за орхідеями, щоб ви могли вирощувати їх у домашніх умовах і насолоджуватися їхньою красою протягом багатьох років. Також, ми писали, чим підгодувати кімнатну фіалку для пишного цвітіння.

Секрет 1: Світло та освітлення

Орхідеї – світлолюбні рослини, тому їм потрібне яскраве, але розсіяне освітлення. Найкраще місце для них – східні або західні вікна. Прямі сонячні промені можуть обпалити ніжні пелюстки, тому їх краще затінювати в спекотні години дня.

Секрет 2: Правильний полив

Орхідеї не люблять надмірного поливу, адже це може призвести до загнивання коренів. Поливати їх рекомендується раз на тиждень, рясно зволожуючи субстрат, а потім даючи йому повністю просохнути. Використовуйте для поливу м'яку, відстояну воду кімнатної температури.

Секрет 3: Підживлення

Для пишного цвітіння орхідеям потрібне регулярне підживлення. Використовуйте спеціальні добрива для орхідей, які можна знайти в квіткових магазинах.

Підживлюйте рослини 1-2 рази на місяць під час активного росту.

Секрет 4: Пересадка

Пересаджувати орхідеї рекомендується раз на 2-3 роки, коли їх коріння повністю заповнюють горщик. Вибирайте новий горщик трохи більший за попередній, з дренажними отворами в дні. Використовуйте спеціальний субстрат для орхідей, який можна купити в готовому вигляді або приготувати самостійно.

Секрет 5: Оптимальні умови

Для комфортного росту й цвітіння орхідеям потрібна температура в межах 20-25°C вдень і 16-18°C вночі. Вологість повітря також має бути підвищеною, тому рекомендується регулярно обприскувати орхідеї теплою водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно удобрювати орхідеї під час їхнього цвітіння. Також ми писали, яке підживлення змусить квіти рости краще і яскравіше.