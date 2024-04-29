Не розколюється та не розтікається: вдалий рецепт глазурі на желатині
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Красива та смачна окраса для великодньої випічки
Готуючи пухку смачну паску господині прагнуть її також гарно прикрасити та щоб глазур гарно трималася і не розколювалася. Однак нерідко буває, що глазур занадто швидко застигає або навпаки — розтікається і довгий час залишається рідкою.
Аби цього уникнути, кулінари рекомендують готувати глазур на желатині. Вона виходить білосніжною, швидко застигає та не розтікається, інформують на Instagram-сторінці "makarchuk_food".
Як приготувати желейну глазур для паски
Інгредієнти:
- желатин — 1 ч. л.;
- цукор — 1 склянка (250 мл);
- вода — 6 ст. л.;
- сік лимона — 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Желатин залити водою, залишити набухати.
- До цукру додати воду, поставити на вогонь, варити до повного розчинення цукру.
- Додати одну столову ложку лимонного соку, перемішати.
- Вимкнути та додати желатин.
- Перемішати вінчиком та збити суміш міксером на великих обертах.
- Швидко прикрасити паски допоки не вистигла глазур.
Раніше ми писали, як спекти паску на заквасці. В порівнянні з цим способом паска на заквасці може здатись складною — вона потребує більше часу та навичок.