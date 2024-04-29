Не розколюється та не розтікається: вдалий рецепт глазурі на желатині

Красива та смачна окраса для великодньої випічки

Готуючи пухку смачну паску господині прагнуть її також гарно прикрасити та щоб глазур гарно трималася і не розколювалася. Однак нерідко буває, що глазур занадто швидко застигає або навпаки — розтікається і довгий час залишається рідкою.

Аби цього уникнути, кулінари рекомендують готувати глазур на желатині. Вона виходить білосніжною, швидко застигає та не розтікається, інформують на Instagram-сторінці "makarchuk_food".

Як приготувати желейну глазур для паски

Інгредієнти:

желатин — 1 ч. л.;

цукор — 1 склянка (250 мл);

вода — 6 ст. л.;

сік лимона — 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

Желатин залити водою, залишити набухати. До цукру додати воду, поставити на вогонь, варити до повного розчинення цукру. Додати одну столову ложку лимонного соку, перемішати. Вимкнути та додати желатин. Перемішати вінчиком та збити суміш міксером на великих обертах. Швидко прикрасити паски допоки не вистигла глазур.

Раніше ми писали, як спекти паску на заквасці. В порівнянні з цим способом паска на заквасці може здатись складною — вона потребує більше часу та навичок.