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Успейте приготовить, пока есть пекинка: чудо-салат, который готовится за пять минут и нравится всем

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Великолепный легкий салатик Новость обновлена 29 апреля 2024, 12:10
Великолепный легкий салатик. Фото babusyni-retsepty

Простейшая весенняя закуска

Если вы ищете идею быстрого, легкого и невероятно вкусного салата, попробуйте аппетитную закуску с маринованным перцем. Если вы все еще в поиске, этот рецепт салата из пекинской капусты станет вашим настоящим спасением. Его можно как готовить на каждый день, так и ставить на праздничный стол, например, на Пасху.

Благодаря простым ингредиентам и минимальному времени приготовления, вы сможете насладиться свежим и ароматным салатом очень быстро – приготовление буквально занимает считанные минуты. Рецептом поделились на портале "Хорошие новости".

Ингредиенты:

  • 1 головка пекинской капусты
  • 1 красная или желтая паприка
  • 1 морковь
  • 1 огурец
  • 1 пучок листового салата
  • 1/2 пучка свежих зеленых трав (кинза, петрушка, мята)
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • сок из 1 лимона
  • соль и свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Нарежьте пекинскую капусту полосками или кусочками. Очистите паприку от семян и нарежьте тонкой соломкой или кубиками. Очистите морковь и нарежьте ее кружочками или соломкой. Нарежьте огурец кольцами или полукольцами.
  2. Порвит листовой салат на небольшие кусочки. Мелко нарежьте зеленые травы.
  3. Соедините в миске пекинскую капусту, паприку, морковь, огурец и листовой салат. Добавьте зеленоватые травки и аккуратненько перемешайте.
  4. В маленькой миске смешайте оливковое и лимонный сок. Добавьте соль и перец, кропотливо перемешайте.
  5. Полейте салат заправкой и снова нежно перемешайте. Подавайте салат немедленно, чтобы сохранить его свежесть и аромат.

Этот салат можно есть самостоятельно или завернуть в лаваш – будет отличный сытный перекус. Также мы говорили, как вкуснее приготовить котлеты.

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#Рецепт #Салат #Капуста