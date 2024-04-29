Успейте приготовить, пока есть пекинка: чудо-салат, который готовится за пять минут и нравится всем

Простейшая весенняя закуска

Если вы ищете идею быстрого, легкого и невероятно вкусного салата, попробуйте аппетитную закуску с маринованным перцем. Если вы все еще в поиске, этот рецепт салата из пекинской капусты станет вашим настоящим спасением. Его можно как готовить на каждый день, так и ставить на праздничный стол, например, на Пасху.

Благодаря простым ингредиентам и минимальному времени приготовления, вы сможете насладиться свежим и ароматным салатом очень быстро – приготовление буквально занимает считанные минуты. Рецептом поделились на портале "Хорошие новости".

Ингредиенты:

1 головка пекинской капусты

1 красная или желтая паприка

1 морковь

1 огурец

1 пучок листового салата

1/2 пучка свежих зеленых трав (кинза, петрушка, мята)

1/4 стакана оливкового масла

сок из 1 лимона

соль и свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Нарежьте пекинскую капусту полосками или кусочками. Очистите паприку от семян и нарежьте тонкой соломкой или кубиками. Очистите морковь и нарежьте ее кружочками или соломкой. Нарежьте огурец кольцами или полукольцами. Порвит листовой салат на небольшие кусочки. Мелко нарежьте зеленые травы. Соедините в миске пекинскую капусту, паприку, морковь, огурец и листовой салат. Добавьте зеленоватые травки и аккуратненько перемешайте. В маленькой миске смешайте оливковое и лимонный сок. Добавьте соль и перец, кропотливо перемешайте. Полейте салат заправкой и снова нежно перемешайте. Подавайте салат немедленно, чтобы сохранить его свежесть и аромат.

Этот салат можно есть самостоятельно или завернуть в лаваш – будет отличный сытный перекус. Также мы говорили, как вкуснее приготовить котлеты.