Салат-хвилинка: всі забули про цю закуску, а вона така смачна і дешева

Особливо швидкий та смачний салат

Ми ділились рецептом апетитного м’ясного салату. Тепер розповідаємо, як приготувати чудову та дешеву закуску на кожен день — пікантну та апетитну.

Цей салат – справжнісінька знахідка для тих, хто шукає швидку, ситну та неймовірно смачну страву. Він готується з простих та доступних інгредієнтів, які точно знайдуться у вашому холодильнику. І завдяки поєднанню моркви, сиру та часнику має неперевершений аромат та пікантний смак. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

2 моркви

150 г сиру

5 яєць

майонез для заправки

сіль до смаку

4 зубчики часнику

петрушка

Спосіб приготування:

Натріть моркву на крупній тертці. Натріть сир на крупній тертці. Відваріть яйця круто. Очистіть їх від шкаралупи та подрібніть. Часник подрібніть будь-яким зручним чином. Додайте до моркви та сиру подрібнений часник. Посоліть салат до смаку. Заправте салат майонезом. Чим більше майонезу ви покладете, тим соковитішим буде салат. Останньою додайте дрібно подрібнену петрушку. Перемішайте всі інгредієнти.

Потрібно, щоб салат настоявся — так він буде це смачнішим та соковитішим. Закуска максимально проста і дуже вдала. Також ми ділились рецептом особливо апетитної рибки.