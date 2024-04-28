Салат-хвилинка: всі забули про цю закуску, а вона така смачна і дешева
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Особливо швидкий та смачний салат
Ми ділились рецептом апетитного м’ясного салату. Тепер розповідаємо, як приготувати чудову та дешеву закуску на кожен день — пікантну та апетитну.
Цей салат – справжнісінька знахідка для тих, хто шукає швидку, ситну та неймовірно смачну страву. Він готується з простих та доступних інгредієнтів, які точно знайдуться у вашому холодильнику. І завдяки поєднанню моркви, сиру та часнику має неперевершений аромат та пікантний смак. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- 2 моркви
- 150 г сиру
- 5 яєць
- майонез для заправки
- сіль до смаку
- 4 зубчики часнику
- петрушка
Спосіб приготування:
- Натріть моркву на крупній тертці. Натріть сир на крупній тертці.
- Відваріть яйця круто. Очистіть їх від шкаралупи та подрібніть.
- Часник подрібніть будь-яким зручним чином. Додайте до моркви та сиру подрібнений часник.
- Посоліть салат до смаку. Заправте салат майонезом. Чим більше майонезу ви покладете, тим соковитішим буде салат.
- Останньою додайте дрібно подрібнену петрушку. Перемішайте всі інгредієнти.
Потрібно, щоб салат настоявся — так він буде це смачнішим та соковитішим. Закуска максимально проста і дуже вдала. Також ми ділились рецептом особливо апетитної рибки.