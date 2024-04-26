Буде набагато смачніша: що додати у воду під час варіння старої картоплі

Такий лайфхак зробить картоплю смачнішою

Кожна господиня має свої секрети у приготуванні страв. Так, під час варіння картоплі, мало хто задумується, що її якість можна покращити. Особливо, якщо бульба вже довго стояла і вся зморщена. До речі, ми розповідали, як врятувати переперчену страву.

Якщо варите картоплю, треба додати один інгредієнт, який зробить смак коренеплода кращим. Йдеться про білий цукор, пише Ukr.media. Насамперед треба ретельно вимити картоплю та залити її холодною водою. Хай стоїть так десь годину.

Тоді зніміть шкірку та поріжте на частини. Поставте на вогонь. У воду додайте 1 чайну ложку цукру, пів чайної ложки лимонного соку та трішки солі. Перемішайте та варіть бульбу, поки не стане готовою.

Досвідчені господині радять обирати картоплю з малою кількістю крохмалю, якщо плануєте готувати її шматочками. До того ж овочі мають бути приблизно одного розміру. Тоді вони стануть готовими в один час. Також бульбу треба заливати холодною водою, а не гарячою.

А от для приготування пюре, все ж таки краще брати овочі з великим вмістом крохмалю. Вона дуже добре вариться. Використовуйте товкачку, щоб зробити пюре однорідним.

Не варто тримати картоплю довго у воді, коли вже очистили. Бо тоді вона не вийде такою смачною. Не забудьте про лайфхак із цукром і лимонним соком.

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