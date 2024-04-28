Без тіста, випічки та всього за десять хвилин: як приготувати такий чудо-десерт

Ніжна страва з шоколадно-банановим смаком

Аби посмакувати смачним десертом зовсім не обов'язково пів дня стояти за плитою випікаючи "Медовик". Натомість можна швидко та без метушні приготувати страву, якою із задоволенням поласують близькі.

Йдеться про десерт з печива, банану та какао, який готується за лічені хвилини. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

Як приготувати десерт з печива, банана та какао

Інгредієнти:

печиво;

сметана 20% — 500 г;

цукрова пудра — 90 г;

банан — 1 шт.;

какао;

Спосіб приготування:

Сметану збити з цукровою пудрою. Банан нарізати кружечками. У формі для запікання зібрати тортик. На дно викласти кілька ложок крему. Далі викласти печиво, знову змастити кремом. Зверху викласти банани, знову змастити кремом. Повторити ці кроки, допоки не закінчаться продукти. Верхній шар має бути кремовим та зверху присипаним какао. Накрити десерт харчовою плівкою та поставити у холодильник на 2-3 години.

А якщо ви любите банани, радимо приготувати ще один смачний банановий десерт. Для цього вам знадобляться лише три інгредієнти.