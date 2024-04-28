Без теста, выпечки и всего за десять минут: как приготовить такой чудо-десерт

Нежное блюдо с шоколадно-банановым вкусом

Чтобы побаловать близких вкусным десертом совсем не обязательно пол дня стоять за плитой выпекая "Медовик". Можно быстро и без суеты приготовить блюдо, которое также понравится родным.

Речь идет о десерте из печенья, банана и какао, который готовится в считанные минуты. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

Как приготовить десерт из печенья, банана и какао

Ингредиенты:

печенье;

сметана 20% — 500 г;

сахарная пудра — 90 г;

банан – 1 шт.;

какао;

Способ приготовления:

Сметану взбить с сахарной пудрой. Банан нарезать кружочками. В форме для запекания собрать тортик. На дно выложить несколько ложек крема. Далее выложить печенье, снова смазать кремом. Сверху выложить бананы, снова смазать кремом. Повторить эти шаги, пока не закончатся продукты. Верхний слой должен быть кремовым и сверху присыпанным какао. Накрыть десерт пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2-3 часа.

А если вы любите бананы, рекомендуем приготовить еще один вкусный банановый десерт. Для этого вам понадобятся всего три ингредиента.