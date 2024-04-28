Без теста, выпечки и всего за десять минут: как приготовить такой чудо-десерт
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Нежное блюдо с шоколадно-банановым вкусом
Чтобы побаловать близких вкусным десертом совсем не обязательно пол дня стоять за плитой выпекая "Медовик". Можно быстро и без суеты приготовить блюдо, которое также понравится родным.
Речь идет о десерте из печенья, банана и какао, который готовится в считанные минуты. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".
Как приготовить десерт из печенья, банана и какао
Ингредиенты:
- печенье;
- сметана 20% — 500 г;
- сахарная пудра — 90 г;
- банан – 1 шт.;
- какао;
Способ приготовления:
- Сметану взбить с сахарной пудрой.
- Банан нарезать кружочками.
- В форме для запекания собрать тортик.
- На дно выложить несколько ложек крема.
- Далее выложить печенье, снова смазать кремом.
- Сверху выложить бананы, снова смазать кремом.
- Повторить эти шаги, пока не закончатся продукты.
- Верхний слой должен быть кремовым и сверху присыпанным какао.
- Накрыть десерт пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2-3 часа.
А если вы любите бананы, рекомендуем приготовить еще один вкусный банановый десерт. Для этого вам понадобятся всего три ингредиента.