Згущівку можна приготувати вдома: з кількох інгредієнтів, і виходить втричі смачніша, ніж магазинна

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Як приготувати густу "згущонку" в домашніх умовах
Як приготувати густу "згущонку" в домашніх умовах. Фото smak.ua

Продукт виходить смачнішим, ніж у магазині

Ми ділились рецептом смачного домашнього морозива. Тепер розповідаємо, як приготувати домашнє згущене молоко.

Цей солодкий десерт родом з дитинства здатен порадувати не лише дітей, але й дорослих. Але чи знаєте ви, що згущене молоко можна легко приготувати вдома? Простим рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • 1 л жирного молока (більше 2,5% або домашнє)
  • 500 г цукру
  • 50 мл води
  • 0,5 ч. л. соди

Спосіб приготування:

  1. У каструлю з товстим дном насипте цукор і залийте його водою. Поставте на маленький вогонь і варіть, постійно помішуючи, доки цукор не розчиниться повністю і не утвориться рідкий сироп.
  2. Влийте до сиропу молоко кімнатної температури. Доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи.
  3. Додайте до киплячого молока соду, ретельно перемішайте. Зменшіть вогонь до мінімуму і варіть згущене молоко протягом 1 години.
  4. Через годину колір згущеного молока зміниться з білого на блідо-жовтий або бежевий. Перевірте його консистенцію: якщо вона вас влаштовує, то зніміть згущене молоко з вогню. Якщо ж ви хочете отримати більш густу масу, продовжуйте варити, періодично помішуючи.

Згущівку залишиться лише перелити в зручну тару і зберігати в холодильнику. Також ми розповідали, як приготувати смачні цукерки.

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