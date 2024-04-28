Згущівку можна приготувати вдома: з кількох інгредієнтів, і виходить втричі смачніша, ніж магазинна
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Ми ділились рецептом смачного домашнього морозива. Тепер розповідаємо, як приготувати домашнє згущене молоко.
Цей солодкий десерт родом з дитинства здатен порадувати не лише дітей, але й дорослих. Але чи знаєте ви, що згущене молоко можна легко приготувати вдома? Простим рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- 1 л жирного молока (більше 2,5% або домашнє)
- 500 г цукру
- 50 мл води
- 0,5 ч. л. соди
Спосіб приготування:
- У каструлю з товстим дном насипте цукор і залийте його водою. Поставте на маленький вогонь і варіть, постійно помішуючи, доки цукор не розчиниться повністю і не утвориться рідкий сироп.
- Влийте до сиропу молоко кімнатної температури. Доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи.
- Додайте до киплячого молока соду, ретельно перемішайте. Зменшіть вогонь до мінімуму і варіть згущене молоко протягом 1 години.
- Через годину колір згущеного молока зміниться з білого на блідо-жовтий або бежевий. Перевірте його консистенцію: якщо вона вас влаштовує, то зніміть згущене молоко з вогню. Якщо ж ви хочете отримати більш густу масу, продовжуйте варити, періодично помішуючи.
Згущівку залишиться лише перелити в зручну тару і зберігати в холодильнику. Також ми розповідали, як приготувати смачні цукерки.