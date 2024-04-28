Солодка верба на пасочці: ви більше не прикрашатимете святкову випічку по-іншому

Знадобляться лише три інгредієнти та 20 хвилин часу

Важко уявити великодню випічку без різних прикрас. Ми декоруємо її на свій смак, проте найчастіше ми посипаємо паску декоративним посипанням або готуємо домашню глазур. А якщо трохи покреативити і прикрасити святкову випічку незвичайно?

Пропонуємо разом із Shuba прикрасити паску їстівними гілочками верби із солодкої соломки та маршмеллоу. Готуються вони з трьох інгредієнтів буквально за 20 хвилин, а виглядає чудово. Такий вишуканий та елегантний декор порадує око та налаштує на святкову атмосферу.

Як приготувати пасхальний декор — гілочку верби з маршмеллоу

Інгредієнти на 8 порцій:

солодка соломка — 80 г;

маршмеллоу — 170 г;

цукор — 20 г.

Спосіб приготування:

Маршмеллоу відправляємо до кондитерського мішка. Розтоплюємо його в гарячій воді, потім добре розминаємо. На кожну соломку наносимо розтоплену масу: видавлюючи маршмеллоу невеликими порціями вздовж соломки у шаховому порядку. Приготовлені гілочки посипаємо цукор і викладаємо на паски. Якщо залишилося маршмеллоу, робимо з них квіточки: нарізаємо кожен шматочок не до кінця на п’ять частин, формуємо квіточки і викладаємо на паски.

Також ми ділилися ще декількома способами, як прикрасити паску. Спробуйте і виберіть той, який тобі подобається.