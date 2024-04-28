Сладкая "верба" на пасочке: вы больше не будете украшать праздничную выпечку по-другому
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Понадобятся всего три ингредиента и 20 минут времени
Сложно представить пасхальную выпечку без различных украшений. Мы декорируем ее на свой вкус, однако чаще всего мы посыпаем паску декоративной посыпкой или готовим домашнюю глазурь. А что, если немного покреативить и украсить праздничную выпечку необычно?
Предлагаем вместе с Shuba украсить паску съедобными веточками ивы из сладкой соломки и маршмеллоу. Готовятся они из трех ингредиентов буквально за 20 минут, а выглядит потрясающе. Такой изысканный и элегантный декор порадует глаз и настроит на праздничную атмосферу.
Как приготовить пасхальный декор — веточку ивы из маршмеллоу
Ингредиенты на 8 порций:
- сладкая соломка — 80 г;
- маршмеллоу — 170 г;
- сахар — 20 г.
Способ приготовления:
- Маршмеллоу отправляем в кондитерский мешок. Растапливаем его в горячей воде, после хорошо разминаем.
- На каждую соломку наносим растопленную массу: выдавливая маршмеллоу небольшими порциями вдоль соломки в шахматном порядке.
- Приготовленные веточки посыпаем сахар и выкладываем их на паски.
- Если осталось маршмеллоу, делаем из них цветочки: нарезаем каждый кусочек не до конца на пять частей, формируем цветочки и выкладываем на паски.
Также мы делились еще несколькими способами, как украсить паску. Попробуйте — и выберите тот, который тебе нравится.