Весна — час похрумтіти: приготуйте такий салатик — і на хрускіт збігуться всі сусіди
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Страва з дивовижною консистенцією та смаком
Чи можливо похрумтіти салатом з крабовими паличками ? Так, якщо додати туди трохи молодої капусти.
Ця страва за рецептом Shuba має дуже пікантний смак. Справа не тільки в хрусткій капусті, а й у соусі — як правило, салати з крабовими паличками заправляють майонезом, але ми пропонуємо полегшений варіант із грецьким йогуртом. Трохи лимонного соку, бальзамічного оцту, часнику, гірчиці і близьких за вуха не відтягніть.
Як приготувати салат з крабовими паличками та молодою капустою
Інгредієнти на 2 порції
Для салату:
- капуста молода — 300 г;
- крабові палички — 100 г;
- консервована кукурудза — 20 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- петрушка, пучок — 1/2 шт.
Для заправки:
- грецький йогурт — 150 г;
- лимон, сік — 1 ч. л.;
- оцет бальзамічний — 1 ч. л.;
- олія оливкова Extra Virgin — 1 ч. л.;
- діжонська гірчиця — 1 ч. л.;
- часник, зубчики — 1 шт.;
- сіль морська, перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Підготуємо необхідні інгредієнти. Шинкуємо молоду капусту. Крабові палички нарізаємо тонкими довгастими шматочками. Курячі яйця варимо, чистимо і нарізаємо кубиками. Подрібнюємо зелень, а із кукурудзи зливаємо зайву рідину. Відправляємо все до салатника.
- Для приготування соусу змішуємо йогурт, лимонний сік, гірчицю, оцет бальзамічний, оливкову олію, пропущений через прес часник, сіль і чорний перець.
Заправляємо салат підготовленою заправкою. Подаємо з ніжними котлетками.