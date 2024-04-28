Весна — час похрумтіти: приготуйте такий салатик — і на хрускіт збігуться всі сусіди

Страва з дивовижною консистенцією та смаком

Чи можливо похрумтіти салатом з крабовими паличками ? Так, якщо додати туди трохи молодої капусти.

Ця страва за рецептом Shuba має дуже пікантний смак. Справа не тільки в хрусткій капусті, а й у соусі — як правило, салати з крабовими паличками заправляють майонезом, але ми пропонуємо полегшений варіант із грецьким йогуртом. Трохи лимонного соку, бальзамічного оцту, часнику, гірчиці і близьких за вуха не відтягніть.

Як приготувати салат з крабовими паличками та молодою капустою

Інгредієнти на 2 порції

Для салату:

капуста молода — 300 г;

крабові палички — 100 г;

консервована кукурудза — 20 г;

яйця курячі — 2 шт.;

петрушка, пучок — 1/2 шт.

Для заправки:

грецький йогурт — 150 г;

лимон, сік — 1 ч. л.;

оцет бальзамічний — 1 ч. л.;

олія оливкова Extra Virgin — 1 ч. л.;

діжонська гірчиця — 1 ч. л.;

часник, зубчики — 1 шт.;

сіль морська, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Підготуємо необхідні інгредієнти. Шинкуємо молоду капусту. Крабові палички нарізаємо тонкими довгастими шматочками. Курячі яйця варимо, чистимо і нарізаємо кубиками. Подрібнюємо зелень, а із кукурудзи зливаємо зайву рідину. Відправляємо все до салатника. Для приготування соусу змішуємо йогурт, лимонний сік, гірчицю, оцет бальзамічний, оливкову олію, пропущений через прес часник, сіль і чорний перець.

Заправляємо салат підготовленою заправкою. Подаємо з ніжними котлетками.