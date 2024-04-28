Весна - время похрумтеть: приготовьте такой салатик - и на хруст сбегутся все соседи
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Блюдо с удивительным консистенцией и вкусом
Возможно ли похрумтеть салатом с крабовыми палочками? Да, если добавить туда немного молодой капусты.
У этого блюда по рецепту Shuba весьма пикантный вкус. Дело не только в хрустящей капусте, а и в соусе — как правило, салаты с крабовыми палочками заправляют майонезом, но мы предлагаем облегченный вариант с греческим йогуртом. Немного лимонного сока, бальзамического уксуса, чеснока, горчицы — и близких за уши не оттащите.
Как приготовить салат с крабовыми палочками и молодой капустой
Ингредиенты на 2 порции
Для салата:
- капуста молодая — 300 г;
- крабовые палочки — 100 г;
- консервированная кукуруза — 20 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- петрушка, пучок — 1/2 шт.
Для заправки:
- греческий йогурт — 150 г;
- лимон, сок — 1 ч. л.;
- уксус бальзамический — 1 ч. л.;
- масло оливковое Extra Virgin — 1 ч. л.;
- дижонская горчица — 1 ч. л.;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- соль морская, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Подготовим необходимые ингредиенты. Шинкуем молодую капусту. Крабовые палочки нарезаем тонкими продолговатыми кусочками. Куриные яйца варим, чистим и нарезаем кубиками. Измельчаем зелень, а из кукурузы сливаем лишнюю жидкость. Отправляем все в салатник.
- Для приготовления соуса смешиваем йогурт, лимонный сок, горчицу, бальзамический уксус, оливковое масло, пропущенный через пресс чеснок, соль и черный перец.
Заправляем салат подготовленной заправкой. Подаем с нежными котлетками.