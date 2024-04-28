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Весна - время похрумтеть: приготовьте такой салатик - и на хруст сбегутся все соседи

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Салат с капустой и крабовыми палочками
Салат с капустой и крабовыми палочками. Фото prominzp.info

Блюдо с удивительным консистенцией и вкусом

Возможно ли похрумтеть салатом с крабовыми палочками? Да, если добавить туда немного молодой капусты.

У этого блюда по рецепту Shuba весьма пикантный вкус. Дело не только в хрустящей капусте, а и в соусе — как правило, салаты с крабовыми палочками заправляют майонезом, но мы предлагаем облегченный вариант с греческим йогуртом. Немного лимонного сока, бальзамического уксуса, чеснока, горчицы — и близких за уши не оттащите.

Как приготовить салат с крабовыми палочками и молодой капустой

Ингредиенты на 2 порции

Для салата:

  • капуста молодая — 300 г;
  • крабовые палочки — 100 г;
  • консервированная кукуруза — 20 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • петрушка, пучок — 1/2 шт.

Для заправки:

  • греческий йогурт — 150 г;
  • лимон, сок — 1 ч. л.;
  • уксус бальзамический — 1 ч. л.;
  • масло оливковое Extra Virgin — 1 ч. л.;
  • дижонская горчица — 1 ч. л.;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • соль морская, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Подготовим необходимые ингредиенты. Шинкуем молодую капусту. Крабовые палочки нарезаем тонкими продолговатыми кусочками. Куриные яйца варим, чистим и нарезаем кубиками. Измельчаем зелень, а из кукурузы сливаем лишнюю жидкость. Отправляем все в салатник.
  2. Для приготовления соуса смешиваем йогурт, лимонный сок, горчицу, бальзамический уксус, оливковое масло, пропущенный через пресс чеснок, соль и черный перец.

Заправляем салат подготовленной заправкой. Подаем с нежными котлетками.

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