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Не впізнаєте свої простирадла після прання: простий спосіб відбілити постільну білизну

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
Біла білизна
Біла білизна. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Купувати спеціальний відбілювач не доведеться

Прання постільної білизни – важливий елемент гігієни сну та чистоти будинку. А ще чисті простирадла впливають на якість сну. Після декількох використань та численного прання білизна жовтіє і стає негарною.

Відбілювачі не завжди допомагають зробити постільну білизну знову білосніжною. Але досягти вражаючого ефекту допоможе засіб з аптечки.

Як відбілити простирадла домашніми засобами

Щоб простирадло знову стало чистим і білим, візьміть 1 таблетку аспірину і розчиніть її у воді, радить SE. Замочіть простирадло в цьому розчині, а потім виперіть як завжди.

Також аспірин можна використовувати як профілактичний засіб. У такому випадку досить просто кинути таблетку в пральну машину разом із білизною.

Завжди стирайте білу білизну окремо або разом з іншою постільною білизною. Барабан пральної машини має бути завантажений максимум на 2/3 його місткості. Завдяки цьому матеріал не комкуватиметься, а вода і миючі засоби зможуть вільно проникати в тканину і розчиняти забруднення. Також важливо дотримуватися температурного режиму, який рекомендує виробник. Залежно від матеріалу постільну білизну можна прати за 40 або 60 градусів.

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#Відбілювання #Прання #Лайфхак #Постільна білизна