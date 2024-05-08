Забудьте про молоко: у чому замочити печінку, щоб вона стала нереально ніжною

Цікавий спосіб приготування печінки

Ми розповідали, коли солити холодець для смачної страви. Тепер розповідаємо, як вдало вимочити печінку перед приготуванням для м'якості та ніжного смаку.

Печінка — це цінний продукт, багатий на вітаміни та мікроелементи. Проте, часто після термічної обробки вона стає жорсткою та гіркою. Щоб цього уникнути, важливо правильно її вимочувати перед приготуванням. Детально розповідаємо разом із Pixelinform.

Багато хто використовує для цього молоко. Але досвідчені кулінари рекомендують більш ефективний метод: вимочування в солоно-солодкій воді.

Як вимочити печінку у воді

Підготуйте печінку. Ретельно промийте під проточною водою. Видаліть плівки та жовчні протоки. Наріжте печінку на шматочки середнього розміру. У глибокій ємності змішайте 1 літр холодної води, 1 столову ложку солі та 1 чайну ложку цукру. Залийте печінку приготовленим розчином так, щоб вона повністю була ним покрита. Залиште печінку вимочуватися протягом 3 годин.

Не рекомендується вимочувати печінку довше, адже це може призвести до втрати її смаку. Після закінчення часу замочування ретельно промийте печінку під проточною водою, щоб видалити залишки солі та цукру.

Завдяки цьому методу вимочування печінка буде м'якою, ніжною та позбавленою гіркоти. Також ми розповідали про швидкий та простий метод підготовки капусти на голубці.