Ці три знаки Зодіаку чекають на гарні новини наступного тижня 13-19 травня

Дізнайтесь, хто у списку щасливчиків

Для деяких знаків Зодіаку наступний тиждень стане особливо сприятливим часом. На них чекає багато радості та хороших новин. "Телеграф" вже розповідав, у кого зі знаків Зодіаку почнеться щасливий період, а сьогодні ділиться, кому за гороскопом пощастить наступного тижня.

Як виявилося, у списку щасливчиків три знаки Зодіаку – це Раки, Скорпіони та Риби, пише сайт orakul.com. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Рак

Наступного тижня на Раків чекають хороші новини у професійній сфері. Ваша ініціативність та працьовитість будуть високо оцінені. Можливі перспективні кар’єрні пропозиції та цікаві робочі проекти, в яких ви зможете ще більше себе реалізувати.

Скорпіон

Для Скорпіонів наступний тиждень стане сприятливим часом у особистому житті. Вас порадують гарними новинами, приємними сюрпризами та романтичними пропозиціями. Будьте готові до побачень, цікавих зустрічей та нових вражень.

Риби

У Риб з наступного тижня настає приємний період спокою та відпочинку. Вам вдасться завершити всі важливі справи та проекти та з чистою совістю дозволити собі відпочити. А рідні та близькі порадують гарними новинами про сімейні справи. Також можливі великі покупки, які ви давно планували.

Раніше "Телеграф" розповідав про найромантичніших чоловіків за знаком Зодіаку. У парі з такими точно не буде нудно.