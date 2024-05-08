Не можна говорити "відкрити очі": як ця фраза звучатиме правильно українською

Є низка правил, які необхідно запам’ятати кожному, щоб уникати поширених помилок

В українській мові багато хто припускається помилок із вживанням таких дієслів як "відкривати", "закривати", "розплющувати". Часто люди говорять їх у тих реченнях, де вони не підходять за змістом.

Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко детально пояснив цей випадок та сказав, як слід говорити правильно. Приміром, він зазначив, що "Ледви відкрив очі зранку" — невірний варіант фрази, якщо ми говоримо про тяжке пробудження вранці.

"Глава ми "розплющуємо" та "заплющуємо", коли прикриваємо їх віками. Закрити очі можна, наприклад, руками. Або ж "закривати очі" можна використовувати як стійке поєднання слів. Воно означає "Вдавати, ніби нічого не помічаєш", — сказав Авраменко.

Тобто в цьому випадку говорити "відкрив" буде некоректно. Мовознавець додав, що "закривати очі" ми можемо в переносному сенсі. Наприклад, на якісь проблеми.

Є також стійка фраза — "розкрити книжку". Проте Авраменко каже, що "Книжку ми "розгортаємо", або "згортаємо", водночас сторінки ми не "розкриваємо", а "гортаємо".

Подібна ситуація і з фразами щодо вікон чи дверей. Багато хто говорить, що ми їх "відкриваємо" або "закриваємо". Авраменко нагадує, що слід використовувати дієслова "відчиняємо" та "зачиняємо".

Також слід запам’ятати, що коли ми говоримо про пляшку, то вживання дієслова в цьому випадку залежатиме від контексту. Тобто, якщо ми говоримо про пляшку вина чи місткості, закриту пробку, то ми її "розкурковуємо". А якщо йдеться про звичайно пляшку, тоді можна говорити "відкриваємо".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що не слід говорити "гарно виглядаєш" українською мовою, коли хочете зробити комусь комплімент. Українцям пояснили, як це правильно сказати.