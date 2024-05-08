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Швидко, дешево, смачно: рецепт смачного десерту, який можна приготувати за лічені хвилини без яєць та масла

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Для цього десерту вам знадобиться лише 10 хвилин
Для цього десерту вам знадобиться лише 10 хвилин. Фото shuba.life

Швидкий та смачний десерт

Ми розповідали, як швидко і просто приготувати апетитні рогалики. Тепер ділимось рецептом ще швидшого і простішого десерту — смачного мусу, який виходить ніжним і повітряним.

Цей рецепт йогуртового десерту — справжня знахідка для тих, хто шукає швидкий, простий та смачний спосіб поласувати. Завдяки желатину десерт застигає протягом 5-10 хвилин, а фрукти роблять його не лише смачним, але й корисним. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • 500 мл рідкого йогурту
  • 10 г желатину
  • 30 мл води
  • фрукти до смаку (наприклад, банани, консервовані персики, манго, мандарини)
  • цукор або інший підсолоджувач

Спосіб приготування:

  1. Замочіть желатин у холодній воді (30 мл) на 5-10 хвилин. Збийте йогурт з підсолоджувачем до однорідної маси.
  2. Розчиніть желатин на водяній бані або в мікрохвильовій печі, дотримуючись інструкції на упаковці. Додайте розчинений желатин до йогурту та ретельно перемішайте.
  3. Наріжте фрукти кубиками або скибочками і додайте до йогуртової маси. Розлийте десерт по креманках або формочках.

Поставте десерт у холодильник на 5-10 хвилин, щоб він застиг. Після цього його можна подавати. Також ми ділились рецептом смачного пирога.

Теги:
#Рецепт #Йогурт #Десерт #Желатин