Швидко, дешево, смачно: рецепт смачного десерту, який можна приготувати за лічені хвилини без яєць та масла
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Швидкий та смачний десерт
Ми розповідали, як швидко і просто приготувати апетитні рогалики. Тепер ділимось рецептом ще швидшого і простішого десерту — смачного мусу, який виходить ніжним і повітряним.
Цей рецепт йогуртового десерту — справжня знахідка для тих, хто шукає швидкий, простий та смачний спосіб поласувати. Завдяки желатину десерт застигає протягом 5-10 хвилин, а фрукти роблять його не лише смачним, але й корисним. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- 500 мл рідкого йогурту
- 10 г желатину
- 30 мл води
- фрукти до смаку (наприклад, банани, консервовані персики, манго, мандарини)
- цукор або інший підсолоджувач
Спосіб приготування:
- Замочіть желатин у холодній воді (30 мл) на 5-10 хвилин. Збийте йогурт з підсолоджувачем до однорідної маси.
- Розчиніть желатин на водяній бані або в мікрохвильовій печі, дотримуючись інструкції на упаковці. Додайте розчинений желатин до йогурту та ретельно перемішайте.
- Наріжте фрукти кубиками або скибочками і додайте до йогуртової маси. Розлийте десерт по креманках або формочках.
Поставте десерт у холодильник на 5-10 хвилин, щоб він застиг. Після цього його можна подавати. Також ми ділились рецептом смачного пирога.