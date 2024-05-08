Швидко, дешево, смачно: рецепт смачного десерту, який можна приготувати за лічені хвилини без яєць та масла

Швидкий та смачний десерт

Ми розповідали, як швидко і просто приготувати апетитні рогалики. Тепер ділимось рецептом ще швидшого і простішого десерту — смачного мусу, який виходить ніжним і повітряним.

Цей рецепт йогуртового десерту — справжня знахідка для тих, хто шукає швидкий, простий та смачний спосіб поласувати. Завдяки желатину десерт застигає протягом 5-10 хвилин, а фрукти роблять його не лише смачним, але й корисним. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

500 мл рідкого йогурту

10 г желатину

30 мл води

фрукти до смаку (наприклад, банани, консервовані персики, манго, мандарини)

цукор або інший підсолоджувач

Спосіб приготування:

Замочіть желатин у холодній воді (30 мл) на 5-10 хвилин. Збийте йогурт з підсолоджувачем до однорідної маси. Розчиніть желатин на водяній бані або в мікрохвильовій печі, дотримуючись інструкції на упаковці. Додайте розчинений желатин до йогурту та ретельно перемішайте. Наріжте фрукти кубиками або скибочками і додайте до йогуртової маси. Розлийте десерт по креманках або формочках.

Поставте десерт у холодильник на 5-10 хвилин, щоб він застиг. Після цього його можна подавати. Також ми ділились рецептом смачного пирога.