Буряк виросте гігантським: допоможе один копійчаний засіб

Є речовина, яка допомагає виростити великі плоди буряка

Одним із найпопулярніших овочів в Україні для вирощування є буряк. Його саджають, тому що отримавши плоди, їх можна використовувати для приготування різних смачних страв. Наприклад, для холодного борщу, який чудово допомагає втамувати спрагу. Для отримання великого урожаю, треба знати секрети вирощування.

Насамперед буряк варто садити на сонячній ділянці, яка продувається, пише "На пенсії". Земля має бути пухкою, добре дренованою та некислою. До того, як садити буряк, ґрунт удобрюємо органікою — компостом чи перегноєм.

Городники знають один дієвий лайфхак, завдяки якому можна отримати великі та солодкі плоди. Для цього треба використати сіль. Просто візьміть 1 чайну ложку речовини та розведіть її у 10 літрах води. Полийте ним ділянку з буряком. Утім, не варто заливати цим розчином грядку, бо тоді це може зашкодити.

Корисним буде удобрити буряк й деревною золою. Дотримуйтеся пропорції — 1 склянка на 10 літрів води. Можна розсипати попіл між рядками, і потім полити: тоді він також підживлюватиме рослину.

Пам'ятайте, що буряку потрібен достатній полив. Тому не забувайте давати йому воду, але не на листки, а під корінь.

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