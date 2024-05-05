В СРСР вибивали ціни на всіх продуктах: навіщо так робили

Вибиваючи ціни прямо на продуктах, влада намагалася уникнути спекуляцій і підвищення цін на ці товари

В Радянському Союзі ціна на товарах була часто вибита прямо на товарах. Ця дивна практика породила багато питань та обговорень як всередині країни, так і за її межами.

"Главред" розповідає, чому в СРСР ціна на товарах була вибита. І навіщо так робилося.

У Радянському Союзі було централізоване планування економіки, що означало, що держава контролювала та регулювала виробництво та розподіл товарів. Фіксація цін на товари була частиною цієї системи, дозволяючи державі регулювати попит і пропозицію на ринку.

Вибиваючи ціни прямо на продуктах, влада намагалася уникнути спекуляцій і підвищення цін на ці товари.

Однією з цілей СРСР було досягнення соціальної рівності. Вважалося, що фіксація цін на товари сприяла зменшенню нерівності, оскільки всі громадяни могли дозволити собі однакові товари за однаковою ціною, незалежно від їх соціального статусу.

Контроль над інформацією

Держава могла легко контролювати і маніпулювати інформацією про ціни, що дозволяло формувати певне сприйняття у громадян про доступність товарів і послуг.

Відсутність конкуренції

В умовах планової економіки і відсутності конкуренції ціна на товари не залежала від конкуренції між виробниками, що могло призвести до нераціонального використання ресурсів.

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