Вітання з Великоднем 2024: теплі листівки та яскраві картинки, щоб відправити близьким у день свята

Великдень — світле сімейне свято, коли прийнято вітати одне одного

У неділю, 5 травня, православні та греко-католики відзначають велике релігійне свято Великодня. Цього дня не забудьте привітати близьких та написати теплі слова побажань зі святом.

До світлого свята Великодня українці, незважаючи на війну, печуть пасочки, фарбують яйця, ходять на святкові богослужіння до храмів, а також ходять у гості до рідних. В Україні Великдень дуже люблять і пишно святкують у сімейному колі, поздоровляють одне одного, вітають фразою: "Христос Воскрес! Воістину Воскрес!". А за святковим столом їдять ароматну паску, б’ються крашанками та бажають один одному добра, мирного неба та перемоги Україні.

Також можна привітати рідних у соцмережах та месенджерах, відправивши їм слова побажань та милу картинку чи листівку. "Телеграф" підготував добірку яскравих вітальних листівок, щоб ви могли красиво привітати родичів, друзів, кумів, сусідів чи колег по роботі.

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