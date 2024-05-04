Великдень в Україні 2024: коли йти святити пасхальний кошик

Пасхальна неділя нагадує про важливість віри, надії, любові та сили духу

Великдень в Україні — одне з найяскравіших і найзначніших християнських свят, яке відзначається з особливою пишністю та урочистістю. 2024 року в Україні Великдень відзначатиметься 5 травня. Освятити паску у Києві можна буде на багатьох локаціях у всіх районах.

Напередодні Великодня українці проводять підготовчі заходи:

у чистий четвер оновлюють та прикрашають домівки;

готують крашанки;

печуть паски;

збирають великодні кошики.

Святкування розпочинається з церковних служб, які проводяться у суботу. Цього року в українських церквах звучать молитви за воїнів, які захищають українську землю, за український народ та за спокій душ усіх полеглих захисників України та мирних жителів, які загинули під час війни.

Коли потрібно святити паски — у суботу чи неділю

Після служб у церквах розпочинається освячення великодніх свічок, пасок та інших традиційних продуктів, що наповнюють великодні кошики. Згідно з розкладом богослужінь у різних монастирях та церквах України на Великдень 2024 року, пасхальні дари освячуватимуться 4 травня з 16:00 до 23:00 та 5 травня з 06:00 до 15:00. У деяких місцевих парафіях розклад може дещо відрізнятися. Краще уточнити у своїй церкві або в людей, які йдуть туди з кошиками.

У великодню неділю освячені паски та фарбування прикрашатимуть святкові столи, за якими зберуться сім’ї. Рідні та близькі ділитимуться сімейним теплом, бажатимуть один одному та всьому українському народу якнайшвидшої перемоги над російським агресором та мирного неба. Цей день нагадує всім про важливість сили духу і сповнений надією та вірою. Світлого вам настрою!

Раніше "Телеграф" опублікував картинки та привітання з Великоднем для рідних та близьких. Надішліть їм частинку своєї уваги!