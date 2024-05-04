Точно не "вискочка": колоритні українські слова, якими називають зухвалих людей

Українцям розповіли, як можна вдосконалити мову та позбавити її від русизмів

Так історично склалося, що українською мовою багато русизмів — слів, які перекочували з російської. Мало хто знає, але слово "вискочка" теж запозичене, але в нього українською є милозвучні відповідники.

Про це розповіли на порталі "Чиста мова". Ці слова використовувалися до правопису, який був прийнятий у 1933 році заради "зближення української та російської мовних традицій орфографії".

Так, російсько-український академічний словник 1924-1933 років виділяє кілька українських слів, якими позначали "вискочку": вискічко, вискочень/ вискочня, вихватень, вихватько, вискакуля, (социальный) випанок, доробкевич, скоробагатько; (временщик) скоропадько, скоропада.

У словнику 1909 року "вискочка" згадується як "висікака" і трактується як зухвала та нахабна людина. У реченнях українські відповідники вживали так:

Його звати по-вуличному Вискічко ще від батька, бо батько дуже любив вискакувати перед панами.

Всі дівчата мовчали, тільки наша віскакуля знову вискочила.

Це випанок, вибився в пан із наших-таки простих мужиків.

Який вихватько знайшовся!

Також "Телеграф" розповідав про те, які українські слова вигадали в СРСР. Це було зроблено, щоб осквернити мову.