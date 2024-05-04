У вас в роду були ворожки або відьми, якщо ви маєте таке прізвище: перелік

Таких прізвищ усього налічується 15

Походження українських прізвищ доволі різноманітне, і може вказувати на рід діяльності чи ремесла вашого предка. Є серед них і ті родові імена, що вказують на наявність надздібностей.

Які ж прізвища давали у давнину ворожкам та знахарям? Згідно з порталом "Рідні", таких родових імен налічується усього 15.

Найпопулярніше прізвище з цієї категорії нині має понад 800 носіїв по всій країні. Водночас у найрідкіснішої — лише 5.

Людині, яка нібито передбачала якісь хороші події давали наступні прізвища:

Віщун

Віщий

Пророк

Віщанська, Віщанський

Віщак

Віщенко

Пророчук

Бачинська, Бачинський

Якщо ж ваш предок був пов'язаний з містичними подіями, які важко було пояснити, то його прізвище могло звучати так:

Відьма

Відьмук

Шаман

Шаманов, Шаманова

Шаманенко

Місюра

Місяць

Міськів

Гадаліна тощо.

А людей, що приносити виключно хороші новини величали наступним чином:

Хороша, Хороший

Чесна, Чесний

Новак.

Раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, які давали ученим та медикам.