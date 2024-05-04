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У вас в роду були ворожки або відьми, якщо ви маєте таке прізвище: перелік

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Українські ворожки Новина оновлена 04 травня 2024, 16:56
Українські ворожки. Фото Згенеровано ШІ, freepik

Таких прізвищ усього налічується 15

Походження українських прізвищ доволі різноманітне, і може вказувати на рід діяльності чи ремесла вашого предка. Є серед них і ті родові імена, що вказують на наявність надздібностей.

Які ж прізвища давали у давнину ворожкам та знахарям? Згідно з порталом "Рідні", таких родових імен налічується усього 15.

Найпопулярніше прізвище з цієї категорії нині має понад 800 носіїв по всій країні. Водночас у найрідкіснішої — лише 5.

Людині, яка нібито передбачала якісь хороші події давали наступні прізвища:

  • Віщун
  • Віщий
  • Пророк
  • Віщанська, Віщанський
  • Віщак
  • Віщенко
  • Пророчук
  • Бачинська, Бачинський

Якщо ж ваш предок був пов'язаний з містичними подіями, які важко було пояснити, то його прізвище могло звучати так:

  • Відьма
  • Відьмук
  • Шаман
  • Шаманов, Шаманова
  • Шаманенко
  • Місюра
  • Місяць
  • Міськів
  • Гадаліна тощо.

А людей, що приносити виключно хороші новини величали наступним чином:

  • Хороша, Хороший
  • Чесна, Чесний
  • Новак.

Раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, які давали ученим та медикам.

Теги:
#Україна #Прізвища #Походження