У вас в роду були ворожки або відьми, якщо ви маєте таке прізвище: перелік
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Таких прізвищ усього налічується 15
Походження українських прізвищ доволі різноманітне, і може вказувати на рід діяльності чи ремесла вашого предка. Є серед них і ті родові імена, що вказують на наявність надздібностей.
Які ж прізвища давали у давнину ворожкам та знахарям? Згідно з порталом "Рідні", таких родових імен налічується усього 15.
Найпопулярніше прізвище з цієї категорії нині має понад 800 носіїв по всій країні. Водночас у найрідкіснішої — лише 5.
Людині, яка нібито передбачала якісь хороші події давали наступні прізвища:
- Віщун
- Віщий
- Пророк
- Віщанська, Віщанський
- Віщак
- Віщенко
- Пророчук
- Бачинська, Бачинський
Якщо ж ваш предок був пов'язаний з містичними подіями, які важко було пояснити, то його прізвище могло звучати так:
- Відьма
- Відьмук
- Шаман
- Шаманов, Шаманова
- Шаманенко
- Місюра
- Місяць
- Міськів
- Гадаліна тощо.
А людей, що приносити виключно хороші новини величали наступним чином:
- Хороша, Хороший
- Чесна, Чесний
- Новак.
Раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, які давали ученим та медикам.