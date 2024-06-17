Элегантная и простая закуска, которая украсит любой стол: готовим луковый тарт с сыром
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Этот тарт понравится даже тем, кто не любит лук.
Луковый тарт – это не просто блюдо, это настоящая классика французской кухни, покоряющая своим простым, но изысканным вкусом. Золотистое хрустящее основание из песочного теста, нежная начинка из карамелизированного лука и ароматный сыр – вот рецепт, который станет вашим кулинарным фаворитом. Также, предлагаем рецепт яблочного тарта.
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 1/2 ч. л. соли
Для начинки:
- 500 г лука
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. сливочного масла
- 1 ст. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. черного молотого перца
- 1/4 ч. л. мускатного ореха
- 100 г тертого сыра (груйер, гауда, чеддер)
Приготовление:
- Тесто: в миске смешайте муку и соль. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до крошки. Убейте яйцо и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Начинка: лук нарежьте тонкими полукольцами. В сковороде разогрейте оливковое и сливочное масло. Добавьте лук и жарьте на медленном огне, периодически помешивая, в течение 30-40 минут, пока лук не станет мягким и карамелизированным. Добавьте сахар, соль, перец и мускатный орех, размешайте и готовьте еще 5 минут.
- Сбор и выпекание: разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментной бумагой. Тесто раскатайте в пласт толщиной 5 мм. Выложите тесто в форму для торта, формируя бортики. Выложите начинку из лука на тесто. Посыпьте тертым сыром.
- Выпекайте тарт в течение 30-40 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым, а творог не расплавится.
- Дайте тарту немного остыть перед подачей.
Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.