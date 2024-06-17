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Элегантная и простая закуска, которая украсит любой стол: готовим луковый тарт с сыром

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Этот тарт покорит вас своим вкусом (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 17 июня 2024, 12:21
Этот тарт покорит вас своим вкусом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот тарт понравится даже тем, кто не любит лук.

Луковый тарт – это не просто блюдо, это настоящая классика французской кухни, покоряющая своим простым, но изысканным вкусом. Золотистое хрустящее основание из песочного теста, нежная начинка из карамелизированного лука и ароматный сыр – вот рецепт, который станет вашим кулинарным фаворитом. Также, предлагаем рецепт яблочного тарта.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1/2 ч. л. соли

Для начинки:

  • 500 г лука
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 1 ст. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. черного молотого перца
  • 1/4 ч. л. мускатного ореха
  • 100 г тертого сыра (груйер, гауда, чеддер)

Приготовление:

  1. Тесто: в миске смешайте муку и соль. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до крошки. Убейте яйцо и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
  2. Начинка: лук нарежьте тонкими полукольцами. В сковороде разогрейте оливковое и сливочное масло. Добавьте лук и жарьте на медленном огне, периодически помешивая, в течение 30-40 минут, пока лук не станет мягким и карамелизированным. Добавьте сахар, соль, перец и мускатный орех, размешайте и готовьте еще 5 минут.
  3. Сбор и выпекание: разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментной бумагой. Тесто раскатайте в пласт толщиной 5 мм. Выложите тесто в форму для торта, формируя бортики. Выложите начинку из лука на тесто. Посыпьте тертым сыром.
  4. Выпекайте тарт в течение 30-40 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым, а творог не расплавится.
  5. Дайте тарту немного остыть перед подачей.

Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.

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