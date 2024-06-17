Элегантная и простая закуска, которая украсит любой стол: готовим луковый тарт с сыром

Этот тарт понравится даже тем, кто не любит лук.

Луковый тарт – это не просто блюдо, это настоящая классика французской кухни, покоряющая своим простым, но изысканным вкусом. Золотистое хрустящее основание из песочного теста, нежная начинка из карамелизированного лука и ароматный сыр – вот рецепт, который станет вашим кулинарным фаворитом. Также, предлагаем рецепт яблочного тарта.

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

100 г сливочного масла

1 яйцо

1/2 ч. л. соли

Для начинки:

500 г лука

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. сливочного масла

1 ст. л. сахара

1/2 ч. л. соли

1/4 ч. л. черного молотого перца

1/4 ч. л. мускатного ореха

100 г тертого сыра (груйер, гауда, чеддер)

Приготовление:

Тесто: в миске смешайте муку и соль. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до крошки. Убейте яйцо и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут. Начинка: лук нарежьте тонкими полукольцами. В сковороде разогрейте оливковое и сливочное масло. Добавьте лук и жарьте на медленном огне, периодически помешивая, в течение 30-40 минут, пока лук не станет мягким и карамелизированным. Добавьте сахар, соль, перец и мускатный орех, размешайте и готовьте еще 5 минут. Сбор и выпекание: разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментной бумагой. Тесто раскатайте в пласт толщиной 5 мм. Выложите тесто в форму для торта, формируя бортики. Выложите начинку из лука на тесто. Посыпьте тертым сыром. Выпекайте тарт в течение 30-40 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым, а творог не расплавится. Дайте тарту немного остыть перед подачей.

Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.