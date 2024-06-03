Цыпленок запеченный в рукаве с овощами: полезный и простой ужин
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Приготовление этого блюда не займет у вас много времени, но поразит невероятный вкус.
Ароматно запеченный цыпленок с хрустящей кожурой, окруженный красочным овощным рагу – это настоящая вкусняшка на тарелке, которая станет отличным ужином для всей семьи. Это блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении, ведь не требует много времени и усилий. Также, предлагаем рецепт сочного куриного шашлыка.
Ингредиенты:
- 1 курица (примерно 1,5 кг);
- 2 моркови;
- 2 луковицы;
- 2 болгарских перца;
- 2 помидора;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 1 ч. л. сухого орегано;
- 1/2 ч. л. паприки;
- 1/4 ч. л. черного молотого перца;
- соль по вкусу;
- свежая зелень (по желанию).
Пошаговая инструкция
1. Подготовка курицы и овощей:
- Курицу тщательно промыть под проточной водой, обсушить бумажными полотенцами.
- Натереть курицу солью, перцем, паприкой и ореганами.
- Морковь, лук, болгарский перец и помидоры порезать кусочками среднего размера.
2. Запекание курицы с овощами:
- В форму для запекания выложить курицу.
- Вокруг курицы разложить измельченные овощи.
- Сверху полить оливковым маслом.
- Запекать в разогретой до 180°C духовке в течение 1-1,5 часов до готовности курицы и овощей.
3. Подача:
Готовую курицу с овощами подавать горячей, посыпав свежей зеленью. На гарнир можно подать рис, картофель или макароны.
Подаем готовые шашлыки с маринованными помидорами. Также предлагаем рецепт армянского шашлыка.