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Цыпленок запеченный в рукаве с овощами: полезный и простой ужин

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Это сочный цыпленок просто тает во рту (изображение создано с помощью ИИ)
Это сочный цыпленок просто тает во рту (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого блюда не займет у вас много времени, но поразит невероятный вкус.

Ароматно запеченный цыпленок с хрустящей кожурой, окруженный красочным овощным рагу – это настоящая вкусняшка на тарелке, которая станет отличным ужином для всей семьи. Это блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении, ведь не требует много времени и усилий. Также, предлагаем рецепт сочного куриного шашлыка.

Ингредиенты:

  • 1 курица (примерно 1,5 кг);
  • 2 моркови;
  • 2 луковицы;
  • 2 болгарских перца;
  • 2 помидора;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ч. л. сухого орегано;
  • 1/2 ч. л. паприки;
  • 1/4 ч. л. черного молотого перца;
  • соль по вкусу;
  • свежая зелень (по желанию).

Пошаговая инструкция

1. Подготовка курицы и овощей:

  • Курицу тщательно промыть под проточной водой, обсушить бумажными полотенцами.
  • Натереть курицу солью, перцем, паприкой и ореганами.
  • Морковь, лук, болгарский перец и помидоры порезать кусочками среднего размера.

2. Запекание курицы с овощами:

  • В форму для запекания выложить курицу.
  • Вокруг курицы разложить измельченные овощи.
  • Сверху полить оливковым маслом.
  • Запекать в разогретой до 180°C духовке в течение 1-1,5 часов до готовности курицы и овощей.

3. Подача:

Готовую курицу с овощами подавать горячей, посыпав свежей зеленью. На гарнир можно подать рис, картофель или макароны.

Подаем готовые шашлыки с маринованными помидорами. Также предлагаем рецепт армянского шашлыка.

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#Рецепт #Курица #еда-Телеграф