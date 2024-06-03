Цыпленок запеченный в рукаве с овощами: полезный и простой ужин

Приготовление этого блюда не займет у вас много времени, но поразит невероятный вкус.

Ароматно запеченный цыпленок с хрустящей кожурой, окруженный красочным овощным рагу – это настоящая вкусняшка на тарелке, которая станет отличным ужином для всей семьи. Это блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении, ведь не требует много времени и усилий. Также, предлагаем рецепт сочного куриного шашлыка.

Ингредиенты:

1 курица (примерно 1,5 кг);

2 моркови;

2 луковицы;

2 болгарских перца;

2 помидора;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ч. л. сухого орегано;

1/2 ч. л. паприки;

1/4 ч. л. черного молотого перца;

соль по вкусу;

свежая зелень (по желанию).

Пошаговая инструкция

1. Подготовка курицы и овощей:

Курицу тщательно промыть под проточной водой, обсушить бумажными полотенцами.

Натереть курицу солью, перцем, паприкой и ореганами.

Морковь, лук, болгарский перец и помидоры порезать кусочками среднего размера.

2. Запекание курицы с овощами:

В форму для запекания выложить курицу.

Вокруг курицы разложить измельченные овощи.

Сверху полить оливковым маслом.

Запекать в разогретой до 180°C духовке в течение 1-1,5 часов до готовности курицы и овощей.

3. Подача:

Готовую курицу с овощами подавать горячей, посыпав свежей зеленью. На гарнир можно подать рис, картофель или макароны.

Подаем готовые шашлыки с маринованными помидорами. Также предлагаем рецепт армянского шашлыка.