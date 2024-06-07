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Мороженое с клубникой и ревенем: освежающий десерт для жаркого дня

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Это мороженое очаровывает своим вкусом (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 07 июня 2024, 09:26
Это мороженое очаровывает своим вкусом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

В разгар жары это мороженое станет лучшим десертом.

Лето – это пора не только свежих фруктов, но и освежающих десертов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом домашнего мороженого с клубникой и ревенем, которое станет настоящим украшением вашего стола. Сочетание сладкой клубники и кислинки ревеня создает невероятно гармоничный вкус, который не оставит равнодушным никого.

Преимущества домашнего мороженого:

  • Домашнее мороженое не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.
  • Естественно: можно контролировать все ингредиенты, которые используются для приготовления мороженого.
  • Вкусное: Домашнее мороженое всегда получается намного вкуснее магазинного.
  • Простое: Приготовить мороженое дома не так сложно, как кажется.
  • Творческое: Вы можете экспериментировать с разными ингредиентами и создавать свои уникальные вкусы.

Ингредиенты:

  • 250 г свежей клубники
  • 250 г стеблей ревеня
  • 100 г сахара
  • 250 мл сливок
  • 250 мл молока
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовьте клубнику. Клубнику помойте, обсушите и удалите плодоножки.
  2. Подготовьте ревень. Ревень помойте, обсушите и нарежьте кубиками.
  3. Приготовьте сироп. В кастрюле смешайте сахар, воду и лимонный сок. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите в течение 5 минут.
  4. Добавьте ревень. Добавьте ревень к сиропу и тушите еще 5-10 минут, до мягкости.
  5. Охладите ревень. Снимите кастрюлю с огня и дайте ревеню полностью остыть.
  6. Взбейте сливки и молоко. В миске взбейте сливки и молоко до пышной массы.
  7. Добавьте ревень и клубнику. Добавьте охлажденный ревень, клубнику и ванильный экстракт к сливкам с молоком. Перемешайте.
  8. Заморозьте мороженое. Вылейте смесь для мороженого в морозильную машину и заморозьте в соответствии с инструкцией изготовителя.
  9. Подавайте мороженое. Готовое мороженое подавайте в креманках, украсьте свежими ягодами или листиками мяты.

Раньше мы писали, как дома приготовить клубничное мороженое. Кстати, дома можно приготовить и самое вкусное сгущенку.

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#Рецепт #Мороженое #еда-Телеграф