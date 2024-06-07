Мороженое с клубникой и ревенем: освежающий десерт для жаркого дня
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В разгар жары это мороженое станет лучшим десертом.
Лето – это пора не только свежих фруктов, но и освежающих десертов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом домашнего мороженого с клубникой и ревенем, которое станет настоящим украшением вашего стола. Сочетание сладкой клубники и кислинки ревеня создает невероятно гармоничный вкус, который не оставит равнодушным никого.
Преимущества домашнего мороженого:
- Домашнее мороженое не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.
- Естественно: можно контролировать все ингредиенты, которые используются для приготовления мороженого.
- Вкусное: Домашнее мороженое всегда получается намного вкуснее магазинного.
- Простое: Приготовить мороженое дома не так сложно, как кажется.
- Творческое: Вы можете экспериментировать с разными ингредиентами и создавать свои уникальные вкусы.
Ингредиенты:
- 250 г свежей клубники
- 250 г стеблей ревеня
- 100 г сахара
- 250 мл сливок
- 250 мл молока
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
Пошаговая инструкция:
- Подготовьте клубнику. Клубнику помойте, обсушите и удалите плодоножки.
- Подготовьте ревень. Ревень помойте, обсушите и нарежьте кубиками.
- Приготовьте сироп. В кастрюле смешайте сахар, воду и лимонный сок. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите в течение 5 минут.
- Добавьте ревень. Добавьте ревень к сиропу и тушите еще 5-10 минут, до мягкости.
- Охладите ревень. Снимите кастрюлю с огня и дайте ревеню полностью остыть.
- Взбейте сливки и молоко. В миске взбейте сливки и молоко до пышной массы.
- Добавьте ревень и клубнику. Добавьте охлажденный ревень, клубнику и ванильный экстракт к сливкам с молоком. Перемешайте.
- Заморозьте мороженое. Вылейте смесь для мороженого в морозильную машину и заморозьте в соответствии с инструкцией изготовителя.
- Подавайте мороженое. Готовое мороженое подавайте в креманках, украсьте свежими ягодами или листиками мяты.
Раньше мы писали, как дома приготовить клубничное мороженое. Кстати, дома можно приготовить и самое вкусное сгущенку.