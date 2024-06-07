Мороженое с клубникой и ревенем: освежающий десерт для жаркого дня

В разгар жары это мороженое станет лучшим десертом.

Лето – это пора не только свежих фруктов, но и освежающих десертов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом домашнего мороженого с клубникой и ревенем, которое станет настоящим украшением вашего стола. Сочетание сладкой клубники и кислинки ревеня создает невероятно гармоничный вкус, который не оставит равнодушным никого.

Преимущества домашнего мороженого:

Домашнее мороженое не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов .

. Естественно: можно контролировать все ингредиенты, которые используются для приготовления мороженого.

можно контролировать все ингредиенты, которые используются для приготовления мороженого. Вкусное: Домашнее мороженое всегда получается намного вкуснее магазинного.

Домашнее мороженое всегда получается намного вкуснее магазинного. Простое: Приготовить мороженое дома не так сложно, как кажется.

Приготовить мороженое дома не так сложно, как кажется. Творческое: Вы можете экспериментировать с разными ингредиентами и создавать свои уникальные вкусы.

Ингредиенты:

250 г свежей клубники

250 г стеблей ревеня

100 г сахара

250 мл сливок

250 мл молока

1 столовая ложка лимонного сока

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

Пошаговая инструкция:

Подготовьте клубнику. Клубнику помойте, обсушите и удалите плодоножки. Подготовьте ревень. Ревень помойте, обсушите и нарежьте кубиками. Приготовьте сироп. В кастрюле смешайте сахар, воду и лимонный сок. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите в течение 5 минут. Добавьте ревень. Добавьте ревень к сиропу и тушите еще 5-10 минут, до мягкости. Охладите ревень. Снимите кастрюлю с огня и дайте ревеню полностью остыть. Взбейте сливки и молоко. В миске взбейте сливки и молоко до пышной массы. Добавьте ревень и клубнику. Добавьте охлажденный ревень, клубнику и ванильный экстракт к сливкам с молоком. Перемешайте. Заморозьте мороженое. Вылейте смесь для мороженого в морозильную машину и заморозьте в соответствии с инструкцией изготовителя. Подавайте мороженое. Готовое мороженое подавайте в креманках, украсьте свежими ягодами или листиками мяты.

Раньше мы писали, как дома приготовить клубничное мороженое. Кстати, дома можно приготовить и самое вкусное сгущенку.