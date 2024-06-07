Морозиво з полуницею та ревенем: освіжаючий десерт для спекотного дня

В розпал спеки це морозиво стане найкращим десертом.

Літо — це пора не лише свіжих фруктів, але й освіжаючих десертів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом домашнього морозива з полуницею та ревенем, яке стане справжньою окрасою вашого столу. Поєднання солодкої полуниці та кислинки ревеню створює неймовірно гармонійний смак, який не залишить байдужим нікого.

Переваги домашнього морозива:

Корисне: Домашнє морозиво не містить штучних барвників, ароматизаторів та консервантів.

Домашнє морозиво не містить штучних барвників, ароматизаторів та консервантів. Натуральне: Ви можете контролювати всі інгредієнти, які використовуються для приготування морозива.

Ви можете контролювати всі інгредієнти, які використовуються для приготування морозива. Смачне: Домашнє морозиво завжди виходить набагато смачнішим за магазинне.

Домашнє морозиво завжди виходить набагато смачнішим за магазинне. Просте: Приготувати морозиво вдома не так складно, як здається.

Приготувати морозиво вдома не так складно, як здається. Творче: Ви можете експериментувати з різними інгредієнтами та створювати свої унікальні смаки.

Інгредієнти:

250 г свіжої полуниці

250 г стебел ревеню

100 г цукру

250 мл вершків

250 мл молока

1 столова ложка лимонного соку

1/2 чайної ложки ванільного екстракту

Покрокова інструкція:

Підготуйте полуницю. Полуницю помийте, обсушіть і видаліть плодоніжки. Підготуйте ревінь. Ревень помийте, обсушіть і наріжте кубиками. Приготуйте сироп. У каструлі змішайте цукор, воду і лимонний сік. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і тушкуйте протягом 5 хвилин. Додайте ревінь. Додайте ревінь до сиропу і тушкуйте ще 5-10 хвилин, до м'якості. Охолодіть ревінь. Зніміть каструлю з вогню і дайте ревеню повністю охолонути. Збийте вершки та молоко. У мисці збийте вершки та молоко до пишної маси. Додайте ревінь та полуницю. Додайте охолоджений ревінь, полуницю та ванільний екстракт до вершків з молоком. Перемішайте. Заморозьте морозиво. Вилийте суміш для морозива в морозильну машину і заморозьте відповідно до інструкції виробника. Подавайте морозиво. Готове морозиво подавайте в креманках, прикрасьте свіжими ягодами або листочками м'яти.

Раніше ми писали, як вдома приготувати полуничне морозиво. До речі, вдома можна приготувати й найсмачніше згущене молоко.