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Морозиво з полуницею та ревенем: освіжаючий десерт для спекотного дня

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Це морозиво зачаровує своїм смаком (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 07 червня 2024, 09:26
Це морозиво зачаровує своїм смаком (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

В розпал спеки це морозиво стане найкращим десертом.

Літо — це пора не лише свіжих фруктів, але й освіжаючих десертів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом домашнього морозива з полуницею та ревенем, яке стане справжньою окрасою вашого столу. Поєднання солодкої полуниці та кислинки ревеню створює неймовірно гармонійний смак, який не залишить байдужим нікого.

Переваги домашнього морозива:

  • Корисне: Домашнє морозиво не містить штучних барвників, ароматизаторів та консервантів.
  • Натуральне: Ви можете контролювати всі інгредієнти, які використовуються для приготування морозива.
  • Смачне: Домашнє морозиво завжди виходить набагато смачнішим за магазинне.
  • Просте: Приготувати морозиво вдома не так складно, як здається.
  • Творче: Ви можете експериментувати з різними інгредієнтами та створювати свої унікальні смаки.

Інгредієнти:

  • 250 г свіжої полуниці
  • 250 г стебел ревеню
  • 100 г цукру
  • 250 мл вершків
  • 250 мл молока
  • 1 столова ложка лимонного соку
  • 1/2 чайної ложки ванільного екстракту

Покрокова інструкція:

  1. Підготуйте полуницю. Полуницю помийте, обсушіть і видаліть плодоніжки.
  2. Підготуйте ревінь. Ревень помийте, обсушіть і наріжте кубиками.
  3. Приготуйте сироп. У каструлі змішайте цукор, воду і лимонний сік. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і тушкуйте протягом 5 хвилин.
  4. Додайте ревінь. Додайте ревінь до сиропу і тушкуйте ще 5-10 хвилин, до м'якості.
  5. Охолодіть ревінь. Зніміть каструлю з вогню і дайте ревеню повністю охолонути.
  6. Збийте вершки та молоко. У мисці збийте вершки та молоко до пишної маси.
  7. Додайте ревінь та полуницю. Додайте охолоджений ревінь, полуницю та ванільний екстракт до вершків з молоком. Перемішайте.
  8. Заморозьте морозиво. Вилийте суміш для морозива в морозильну машину і заморозьте відповідно до інструкції виробника.
  9. Подавайте морозиво. Готове морозиво подавайте в креманках, прикрасьте свіжими ягодами або листочками м'яти.

Раніше ми писали, як вдома приготувати полуничне морозиво. До речі, вдома можна приготувати й найсмачніше згущене молоко.

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#Рецепт #Морозиво #їжа-Телеграф