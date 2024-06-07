Морозиво з полуницею та ревенем: освіжаючий десерт для спекотного дня
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В розпал спеки це морозиво стане найкращим десертом.
Літо — це пора не лише свіжих фруктів, але й освіжаючих десертів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом домашнього морозива з полуницею та ревенем, яке стане справжньою окрасою вашого столу. Поєднання солодкої полуниці та кислинки ревеню створює неймовірно гармонійний смак, який не залишить байдужим нікого.
Переваги домашнього морозива:
- Корисне: Домашнє морозиво не містить штучних барвників, ароматизаторів та консервантів.
- Натуральне: Ви можете контролювати всі інгредієнти, які використовуються для приготування морозива.
- Смачне: Домашнє морозиво завжди виходить набагато смачнішим за магазинне.
- Просте: Приготувати морозиво вдома не так складно, як здається.
- Творче: Ви можете експериментувати з різними інгредієнтами та створювати свої унікальні смаки.
Інгредієнти:
- 250 г свіжої полуниці
- 250 г стебел ревеню
- 100 г цукру
- 250 мл вершків
- 250 мл молока
- 1 столова ложка лимонного соку
- 1/2 чайної ложки ванільного екстракту
Покрокова інструкція:
- Підготуйте полуницю. Полуницю помийте, обсушіть і видаліть плодоніжки.
- Підготуйте ревінь. Ревень помийте, обсушіть і наріжте кубиками.
- Приготуйте сироп. У каструлі змішайте цукор, воду і лимонний сік. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і тушкуйте протягом 5 хвилин.
- Додайте ревінь. Додайте ревінь до сиропу і тушкуйте ще 5-10 хвилин, до м'якості.
- Охолодіть ревінь. Зніміть каструлю з вогню і дайте ревеню повністю охолонути.
- Збийте вершки та молоко. У мисці збийте вершки та молоко до пишної маси.
- Додайте ревінь та полуницю. Додайте охолоджений ревінь, полуницю та ванільний екстракт до вершків з молоком. Перемішайте.
- Заморозьте морозиво. Вилийте суміш для морозива в морозильну машину і заморозьте відповідно до інструкції виробника.
- Подавайте морозиво. Готове морозиво подавайте в креманках, прикрасьте свіжими ягодами або листочками м'яти.
Раніше ми писали, як вдома приготувати полуничне морозиво. До речі, вдома можна приготувати й найсмачніше згущене молоко.