Хрустящий картофель в духовке: идеальный гарнир к любому блюду.
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Запеченный молодой картофель станет отличным гарниром к любому блюду.
Ароматный, хрустящий снаружи и нежный внутри, молодой картофель, запеченный в духовке с травами и специями, — это настоящая вкусняшка, которая станет отличным дополнением к любому летнему столу. Это блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении, ведь не требует много времени и усилий. Также, предлагаем рецепт рагу с грибами и молодым картофелем.
Ингредиенты:
- 1 кг молодого картофеля;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 1 ч. л. сухого орегано;
- 1/2 ч. л. паприки;
- 1/4 ч. л. черного молотого перца;
- соль по вкусу;
- свежая зелень (по желанию).
Пошаговая инструкция
1. Подготовка картофеля:
- Молодой картофель тщательно промыть под проточной водой, не очищая от кожуры.
- Разрезать картофель пополам или на четыре части (в зависимости от размера).
2. Маринад:
- В миске смешать оливковое масло, орегано, паприку, черный молотый перец и соль.
- Добавить картофель в маринад и тщательно перемешать, чтобы каждая картофелина была покрыта маринадом.
3. Запекание:
- Противень для запекания застелить пергаментной бумагой.
- Выложить картофель на противень в один слой.
- Запекать в разогретой до 200°C духовке в течение 30-40 минут до золотистой корочки.
4. Подача:
Готовый картофель подавать горячим, посыпав свежей зеленью. В картофель можно подать сметану, сливочное масло или зеленый соус.
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