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Хрустящий картофель в духовке: идеальный гарнир к любому блюду.

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Запеченный молодой картофель подавайте со сметаной (изображение создано с помощью ИИ)
Запеченный молодой картофель подавайте со сметаной (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Запеченный молодой картофель станет отличным гарниром к любому блюду.

Ароматный, хрустящий снаружи и нежный внутри, молодой картофель, запеченный в духовке с травами и специями, — это настоящая вкусняшка, которая станет отличным дополнением к любому летнему столу. Это блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении, ведь не требует много времени и усилий. Также, предлагаем рецепт рагу с грибами и молодым картофелем.

Ингредиенты:

  • 1 кг молодого картофеля;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ч. л. сухого орегано;
  • 1/2 ч. л. паприки;
  • 1/4 ч. л. черного молотого перца;
  • соль по вкусу;
  • свежая зелень (по желанию).

Пошаговая инструкция

1. Подготовка картофеля:

  • Молодой картофель тщательно промыть под проточной водой, не очищая от кожуры.
  • Разрезать картофель пополам или на четыре части (в зависимости от размера).

2. Маринад:

  • В миске смешать оливковое масло, орегано, паприку, черный молотый перец и соль.
  • Добавить картофель в маринад и тщательно перемешать, чтобы каждая картофелина была покрыта маринадом.

3. Запекание:

  • Противень для запекания застелить пергаментной бумагой.
  • Выложить картофель на противень в один слой.
  • Запекать в разогретой до 200°C духовке в течение 30-40 минут до золотистой корочки.

4. Подача:

Готовый картофель подавать горячим, посыпав свежей зеленью. В картофель можно подать сметану, сливочное масло или зеленый соус.

Ранее "Телеграф" писал. как приготовить вкусную окрошку на кефире. Также предлагаем рецепт овощного рагу.

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