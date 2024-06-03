Хрустящий картофель в духовке: идеальный гарнир к любому блюду.

Запеченный молодой картофель станет отличным гарниром к любому блюду.

Ароматный, хрустящий снаружи и нежный внутри, молодой картофель, запеченный в духовке с травами и специями, — это настоящая вкусняшка, которая станет отличным дополнением к любому летнему столу. Это блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении, ведь не требует много времени и усилий. Также, предлагаем рецепт рагу с грибами и молодым картофелем.

Ингредиенты:

1 кг молодого картофеля;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ч. л. сухого орегано;

1/2 ч. л. паприки;

1/4 ч. л. черного молотого перца;

соль по вкусу;

свежая зелень (по желанию).

Пошаговая инструкция

1. Подготовка картофеля:

Молодой картофель тщательно промыть под проточной водой, не очищая от кожуры.

Разрезать картофель пополам или на четыре части (в зависимости от размера).

2. Маринад:

В миске смешать оливковое масло, орегано, паприку, черный молотый перец и соль.

Добавить картофель в маринад и тщательно перемешать, чтобы каждая картофелина была покрыта маринадом.

3. Запекание:

Противень для запекания застелить пергаментной бумагой.

Выложить картофель на противень в один слой.

Запекать в разогретой до 200°C духовке в течение 30-40 минут до золотистой корочки.

4. Подача:

Готовый картофель подавать горячим, посыпав свежей зеленью. В картофель можно подать сметану, сливочное масло или зеленый соус.

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