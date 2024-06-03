Хрумка молода картопля у духовці: ідеальний гарнір до будь-якої страви

Запечена молода картопля стане чудовим гарніром до будь-якої страви.

Ароматна, хрустка ззовні та ніжна всередині, молода картопля, запечена у духовці з травами та спеціями, — це справжня смакота, яке стане чудовим доповненням до будь-якого літнього столу. Ця страва не лише смачна, але й проста у приготуванні, адже не потребує багато часу та зусиль. Також, пропонуємо рецепт рагу з грибами та молодою картоплею.

Інгредієнти:

1 кг молодої картоплі;

2 ст. л. оливкової олії;

1 ч. л. сухого орегано;

1/2 ч. л. паприки;

1/4 ч. л. чорного меленого перцю;

сіль за смаком;

свіжа зелень (за бажанням).

Покрокова інструкція

1. Підготовка картоплі:

Молоду картоплю ретельно промити під проточною водою, не очищаючи від шкірки.

Розрізати картоплю навпіл або на чотири частини (залежно від розміру).

2. Маринад:

У мисці змішати оливкову олію, орегано, паприку, чорний мелений перець та сіль.

Додати картоплю до маринаду і ретельно перемішати, щоб кожна картоплина була вкрита маринадом.

3. Запікання:

Деко для запікання застелити пергаментним папером.

Викласти картоплю на деко в один шар.

Запікати в розігрітій до 200°C духовці протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки.

4. Подача:

Готову картоплю подавати гарячою, посипавши свіжою зеленню. До картоплі можна подати сметану, вершкове масло або зелений соус.

Раніше "Телеграф" писав. як приготувати смачну окрошку на кефірі. Також, пропонуємо рецепт овочевого рагу.