К кабачковым оладьям стоит добавить всего один ингредиент и блюдо заиграет "по-новому": рецепт бюджетного и вкуснейшего блюда
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Если вы планируете приготовить что-нибудь легкое и невероятное вкусное — предлагаем рецепт кабачково-картофельных оладий.
Лето – это время не только солнца и тепла, но и свежих овощей, из которых можно приготовить множество вкусных блюд. Одно из таких блюд — оладьи из кабачков и картофеля — простые, сытные и невероятно ароматные.
Ингредиенты:
- 2 кабачки
- 2 картофелины
- 1 луковица
- 2 яйца
- 1 ст. л. муки
- 1 пучок зелени укропа
- 1 зубчик чеснока
- Соль, перец по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
- Подготовьте овощи: натрите на терке кабачки и картофель. Слейте лишний сок. Добавьте измельченный лук, чеснок и зелень укропа.
- Добавьте яйца и муку: вбейте в овощную массу яйца, добавьте муку, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте.
- Жарьте оладьи: разогрейте масло на сковороде. Выкладывайте ложкой тесто на сковороду, формируя оладьи. Жарьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.
- Подавайте: готовые оладьи из кабачков и картофеля подавайте со сметаной, йогуртом или вашим любимым соусом.
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