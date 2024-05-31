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К кабачковым оладьям стоит добавить всего один ингредиент и блюдо заиграет "по-новому": рецепт бюджетного и вкуснейшего блюда

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Такие кабачковые оладьи станут великолепной закуской (изображение создано с помощью ИИ).
Такие кабачковые оладьи станут великолепной закуской (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

Если вы планируете приготовить что-нибудь легкое и невероятное вкусное — предлагаем рецепт кабачково-картофельных оладий.

Лето – это время не только солнца и тепла, но и свежих овощей, из которых можно приготовить множество вкусных блюд. Одно из таких блюд — оладьи из кабачков и картофеля — простые, сытные и невероятно ароматные.

Ингредиенты:

  • 2 кабачки
  • 2 картофелины
  • 1 луковица
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. муки
  • 1 пучок зелени укропа
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль, перец по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Подготовьте овощи: натрите на терке кабачки и картофель. Слейте лишний сок. Добавьте измельченный лук, чеснок и зелень укропа.
  2. Добавьте яйца и муку: вбейте в овощную массу яйца, добавьте муку, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте.
  3. Жарьте оладьи: разогрейте масло на сковороде. Выкладывайте ложкой тесто на сковороду, формируя оладьи. Жарьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.
  4. Подавайте: готовые оладьи из кабачков и картофеля подавайте со сметаной, йогуртом или вашим любимым соусом.

Раньше мы писали, как приготовить невероятно вкусную закуску из кабачков всего за 20 минут. Также, предлагаем рецепт закуски из кабачков.

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#Рецепт #Оладьи #еда-Телеграф