К кабачковым оладьям стоит добавить всего один ингредиент и блюдо заиграет "по-новому": рецепт бюджетного и вкуснейшего блюда

Если вы планируете приготовить что-нибудь легкое и невероятное вкусное — предлагаем рецепт кабачково-картофельных оладий.

Лето – это время не только солнца и тепла, но и свежих овощей, из которых можно приготовить множество вкусных блюд. Одно из таких блюд — оладьи из кабачков и картофеля — простые, сытные и невероятно ароматные.

Ингредиенты:

2 кабачки

2 картофелины

1 луковица

2 яйца

1 ст. л. муки

1 пучок зелени укропа

1 зубчик чеснока

Соль, перец по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Подготовьте овощи: натрите на терке кабачки и картофель. Слейте лишний сок. Добавьте измельченный лук, чеснок и зелень укропа. Добавьте яйца и муку: вбейте в овощную массу яйца, добавьте муку, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте. Жарьте оладьи: разогрейте масло на сковороде. Выкладывайте ложкой тесто на сковороду, формируя оладьи. Жарьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета. Подавайте: готовые оладьи из кабачков и картофеля подавайте со сметаной, йогуртом или вашим любимым соусом.

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