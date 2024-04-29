Из-за этих ошибок макароны слипаются: как на самом деле их нужно варить

Неудачные шаги при приготовлении макарон

Мы рассказывали, на какой момент следует обратить внимание во время приготовления студня. Теперь поговорим о том, как удачно сварить макароны.

Макароны – это универсальный и быстрый гарнир, который любят взрослые и дети. Однако часто домашнее блюдо имеет совсем другие вкус и текстуру, чем ресторанное. Чтобы приготовить по-настоящему вкусную пасту, важно знать некоторые нюансы и избегать распространенных ошибок. Рассказываем о них вместе с ProstoWay.

Не жалейте воды

Наполняйте кастрюлю водой так, чтобы макароны имели достаточно места для свободного плавания. Если воды будет слишком мало, они не смогут равномерно провариться и слипнутся.

Добавьте соль

Не бойтесь щедро солить воду, ведь макароны впитывают соль не так хорошо, как другие продукты. Если же их не посолить, у них будет пресный и невнятный вкус.

Не забудьте о масле

Добавьте ложку растительного масла в воду перед варкой. Это поможет предотвратить слипание макарон после сливания воды.

Не торопитесь сливать воду

Когда макароны сварятся, не спешите сразу сливать всю воду. Оставьте немного воды (около 100 мл на 500 г макарон) и смешайте ее с соусом. Это поможет соусу лучше обволокти макароны и сделать их более сочными.

Следуя этим простым правилам, вы сможете приготовить по-настоящему ресторанные спагетти. Также мы делились удачным лайфхаком для чистки яиц.