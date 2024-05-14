Если нет времени на приготовление пищи: рецепт пасты с соусом песто
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Если вы хотите приготовить сытное и быстрое блюдо – предлагаем рецепт пасты с соусом песто.
Паста – это блюдо, не требующее представления. Ее любят взрослые и дети, она проста в приготовлении и невероятно разнообразна. Также, предлагаем рецепт пасты болоньезе.
Сегодня я поделюсь с вами рецептом пасты с соусом песто, который станет настоящей находкой для любителей итальянской кухни.
Ингредиенты:
- 400 г пасты (любого вида)
- 200 г соуса песто
- 100 г пармезана
- 50 г кедровых орешков
- 2 зубчика чеснока
- 50 мл оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
- Свежий базилик для декора (по желанию)
Приготовление:
- Приготовить соус песто (по желанию). Если вы хотите приготовить соус песто самостоятельно, вам понадобится: 1 пучок свежего базилика, 50 г кедровых орешков, 2 зубчика чеснока, 50 мл оливкового масла, 50 г пармезана, соль и перец по вкусу. Размельчите все ингредиенты блендером до однородной массы.
- Отварить пасту. В кипящую подсоленную воду добавить пасту и варить в течение времени, указанного на упаковке.
- Приготовить заправку. На сковороде разогреть оливковое масло, обжарить измельченный чеснок в течение 30 секунд. Добавить соус песто (готовый или самодельный) и прогреть в течение 1 минуты.
- Смешать пасту с соусом. Слить воду из пасты, оставив немного (около 100 мл). Добавить пасту в сковороду с соусом, перемешать, чтобы паста равномерно покрылась соусом.
- Добавить пармезан и кедровые орешки. Добавить тертый пармезан и кедровые орешки, перемешать.
- Подавать. Разложить пасту с соусом песто по тарелкам, украсить свежим базиликом (по желанию) и подавать на стол.
Совет:
Пасту с соусом песто можно подавать с разнообразными добавками, например с моцареллой, оливками, помидорами черри или жареными грибами.
Пасту подаем с любимым салатом. Также, предлагаем рецепт сытной пасты.