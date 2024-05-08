Привязывали руку к стулу: как и зачем в СССР переучивали левшей

Переучивать левшей заставляли педагогов и родителей

В Советском Союзе примерно до 1980-х годов левши считались "не такими" и их буквально переучивали писать правой рукой. Делали это еще с детства и для этого использовались разные методы.

Не всегда способы переобучения можно было назвать адекватными, учитывая, что речь идет о детях. Об этом пишет блогер Максим Мирович на LiveJournal.

По его словам, педагоги использовали различные методы, чтобы заставить ребенка писать правой рукой. Иногда на него воздействовали морально, а иногда привязывали левую руку к стулу, чтобы во время урока он пользовался только правой. Помимо того, левшей могли бить указкой по руке, если они все же продолжали писать так, как им удобно, не меняя руку на "правильную".

"Переучивать левшей заставляли также и родителей, для этого предлагались следующие методы: в то время, когда ребенок делал уроки, на левую руку ему следовало надеть плотную варежку и запретить ее снимать. Также предлагалось плотно забинтовать ученику пальцы левой руки", – пишет Мирович.

Зачем детей переучивали

В СССР не принимали того, что кто-то может чем-то отличаться и выделяться из общества. Все должны были быть равны, а соответственно, если большинство пишет правой рукой, то так должны были делать все.

Мирович отмечает, что в те времена левшей, длинноволосых, "стиляг" и хиппи могли унижать просто за то, что они не похожи на остальных.

"Официальной" причиной переобучения левшей якобы было то, что предметы окружающего мира созданы для правшей, а потому тем, кто пользуется левой рукой, в нем будет жить очень сложно. Для примера называлось письмо чернильной ручкой – слева направо писать левой рукой и при этом не размазать написанный текст было непросто.

"Затворы автоматов расположены с правой стороны, туда же вылетают стреляные гильзы. Если автомат возьмет левша, то при стрельбе гильзы будут лететь прямо в лицо, что сделает службу в армии сложной, если вообще возможной", – объяснил блогер.

При этом научные исследования показали, что полностью переучить левшей невозможно, поскольку правое полушарие могла у них является ведущим (у правшей наоборот — левое). Только части людей, которых насильно переучивали, удалось адаптироваться. Переучивание левшей" в 1986-м году в СССР отменили.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие привычки старшего поколения, выросшего в СССР, сейчас раздражает молодежь.