Сейчас такое и не возьмешь в рот: чем лакомились дети в СССР (фото)

Изобретательность спасала тогда, когда почти ничего не было

В Советском Союзе из-за дефицита выбор лакомств фабричного производства был мизерным. Но дети и их родители прибегали к креативу, благодаря которому и имели что-нибудь вкусненькое к чаю.

Правда, сейчас вряд ли захочется что-нибудь из такого взять в рот. "Телеграф" сделал подборку таких "вкусняшек".

Жженый сахар или самая простая карамель. Из нее делали леденцы, заливая в специальные формы или в столовые ложки. Сами же дети часто прибегали к более быстрому варианту и брали столовую ложку, насыпали сахар и держали над огнем газовой плиты. В сахар, растаявший (а часто и пригоревший), когда он немного остывал, вставляли спичку. И вот так малыши получали "советский чупа-чупс".

Сухой кисель. Брикеты, предназначенные для варки киселя, дети часто грызли сухими. Это ведь была сладкая масса с фруктовым вкусом.

Кофе в брикетах. В СССР настоящий кофе был в дефиците и стоил немало, но на полках магазинов можно было найти не только странные кофейные напитки из желудей, но и кофе и какао в брикетах. Называлось это "молочный концентрат", который стоил 10 копеек. Но дети его не заливали кипятком, как положено, чтобы получить напиток, а грызли сухим.

Аскорбинка — советское лакомство из аптек. Она была в маленьких конвертиках и имела кисло-сладкий вкус. Дети покупали ее и ели просто как конфету.

Но на этом изобретательность не заканчивалась, ведь любили дети хлеб с сахаром, печенье с маслом и йогурт. Кусок хлеба смоченный водой и посыпанный сахаром был в топе детских сладостей. Еще лучше было намазать хлеб маслом, а потом посыпать сахаром или вареньем, но и это могли позволить себе не все.

Печенье смазанное маслом – некий аналог печенья с начинкой. Ведь одно печенье мазали маслом и сверху клали другое — готово.

А вот советский "йогурт" – это не о фабричном изготовлении. В банку со сметаной или прокисшим молоком, уже взявшимся комочками, добавляли варенье и получался йогурт.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в СССР использовали вместо жевательной резинки и чем имитировали кофе. Некоторые "заменители" вызывают настоящее удивление.