Прив’язували руку до стільця: як і навіщо в СРСР перенавчали шульг

Перенавчати шульг змушували педагогів та батьків

У Радянському Союзі приблизно до 1980-х років шульги вважалися "не такими" і їх буквально перевчали писати правою рукою. Робили це ще з дитинства і для цього використовувалися різні методи.

Не завжди способи перенавчання можна було назвати адекватними з огляду на те, що йдеться про дітей. Про це пише блогер Максим Мирович на LiveJournal.

За його словами, педагоги використовували різні методи, щоби змусити дитину писати правою рукою. Іноді на нього впливали морально, а іноді прив’язували ліву руку до стільця, щоб під час уроку він мав право. Крім того, шульги могли бити указкою по руці, якщо вони все ж таки продовжували писати так, як їм зручно, не змінюючи руку на "правильну".

"Переучувати шульги змушували також і батьків, для цього пропонувалися наступні методи: у той час, коли дитина робила уроки, на ліву руку їй слід було надіти щільну рукавичку і заборонити її знімати. Також пропонувалося щільно забинтувати учневі пальці лівої руки ", — пише Мирович.

Навіщо дітей переучували

У СРСР не перенавчанні, що хтось може чимось відрізнятися та виділятися із суспільства. Усі повинні були бути рівними, а відповідно, якщо більшість пише правою рукою, то так мали робити все.

Мирович зазначає, що в ті часи шульг, довговолосих, "стиляг" та хіпі могли принижувати просто за те, що вони не схожі на інших.

"Офіційною" причиною перенавчання шульги нібито було те, що предмети навколишнього світу створені для правшів, а тому тим, хто користується лівою рукою, в ньому буде жити дуже складно. Наприклад називався лист чорнильною ручкою – зліва направо писати лівою рукою і навіть не розмазати написаний текст було непросто.

"Затвори автоматів розташовані праворуч, туди ж вилітають стріляні гільзи. Якщо автомат візьме шульга, то при стрільбі гільзи летітимуть прямо в обличчя, що зробить службу в армії складною, якщо взагалі можливою", — пояснив блогер.

При цьому наукові дослідження показали, що повністю перевчити шульг неможливо, оскільки права півкуля могла в них є провідною (у правши навпаки — ліва). Лише частини людей, яких насильно перевчали, вдалося адаптуватись. Переучування шульг" у 1986-му році в СРСР скасували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які звички старшого покоління, яке виросло в СРСР, зараз дратує молодь.