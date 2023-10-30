Альтернатива Хэллоуину: что нужно сделать в Велесову ночь 2024, чтобы привлечь удачу

Велесовая ночь – время, когда каждый из нас может привлечь в свою жизнь удачу и благополучие

Велесовая ночь – возрожденный современными ценителями славянских традиций праздник. В последние несколько лет набирает популярность, как украинская альтернатива Хэллоуину.

Наши предки в дохристианские времена отмечали Велесову ночь зимой, когда люди чтили высшие силы за богатый урожай. Современники решили его перенести на 31 октября, когда и осеннего урожая еще много и параллельно отмечается схожий, но более популярный праздник Хэллоуин.

Велесовая ночь 2024 – особенное время в народном календаре, когда, по поверьям, открываются невидимые миры, а магическая энергия наполняет воздух. Эта ночь считается одной из самых сильных в году для проведения обрядов и ритуалов на привлечение удачи, благополучия и здоровья.

Велес, бог стад, торговли и магии в древнеславянской мифологии, в эту ночь становится особенно щедрым, открывая дверь к своим сокровищам. Именно поэтому существует множество обычаев и обрядов, направленных на привлечение везения и успеха. Начать следует с того, что в эту ночь важно проводить время на свежем воздухе под открытым небом. Многие верят, что звезды и луна в Велесову ночь обладают особой силой, и именно под их светом можно зарядиться положительной энергией на весь следующий год.

Второй важный элемент – это вода. Издавна считается, что вода в эту ночь приобретает целебные свойства. Поэтому обязательно умойтесь водой из природного источника или просто налитой на ночь в открытый сосуд.

Третьим обязательным ритуалом является воспаление огня. Огонь этой ночью символизирует силу Велеса, его защиту и благословение. Зажгите свечу или костер, загадайте самое заветное желание и отпустите его во Вселенную.

Не менее важен и обряд с хлебом. Хлеб давно считался символом достатка и благополучия. Возьмите кусок хлеба, поблагодарите все, что у вас есть, и положите его под подушку. Считается, что это привлечет удачу и благополучие. В заключение, не забудьте провести медитацию или помолиться, попросив у Велеса защиты, силы и вдохновения на весь следующий год.

Напомним, что Хэллоуин — это праздник, который также ушел из народных верований, но не считается христианским Днем всех святых. Поэтому у него есть свои приметы и верования.