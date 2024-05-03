Для собственной безопасности: как правильно очистить старый телефон после покупки нового

Нужно удалить лишнее, если вы захотите продать или отдать кому-либо свой телефон

При покупке нового телефона нужно не только сохранить данные с него, но и стереть все личные данные. Это необходимо для защиты вашей информации.

Перед этим требуется резервное копирование данных — контактов, фотографий, сообщений и документов. Для резервного копирования данных можно использовать облачные службы хранения, такие как iCloud, Google Drive или OneDrive.

Как очистить телефон перед продажей или после использования

Выйдите из аккаунтов

Выйдите из всех своих аккаунтов: электронной почты, социальных сетей и банковских программ, чтобы предотвратить доступ нового владельца к вашей личной информации.

Извлеките SIM-карту

Извлеките SIM-карту из старого телефона, чтобы убедиться, что номер телефона и связанные с ним данные не переданы новому владельцу.

Выполните сброс до заводских настроек

Для удаления всех данных и настроек выполните сброс до заводских настроек старого телефона.

Удалите устройство из аккаунтов

Если вы связали старый телефон с учетными записями Google, Apple или другими учетными записями, обязательно удалите его из этих учетных записей, прежде чем продавать или обменивать.

Воспользуйтесь программой для удаления данных

Можно использовать программу для удаления данных, например Secure Erase или DiskDigger, чтобы обеспечить полное удаление данных с устройства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать, чтобы новости на нужную вам тему отслеживались автоматически. Для этого имеется сервис Google Alerts.