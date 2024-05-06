Почему телефон сильно греется во время зарядки: 5 причин и как этого избежать

Стоит принять во внимание несколько моментов

Есть три признака скорой поломки телефона, но его нагревание во время зарядки — очень тревожный симптом. Это может происходить в нескольких случаях.

Исправный телефон во время зарядки не должен сильно нагреваться. Как пишет сайт itechua, это может наблюдаться при использовании "неродной" зарядки. Даже если разъем от адаптера подходит, неоригинальное зарядное устройство может производить большее напряжение, чем предусмотрено для батареи. В этом случае излишки энергии могут поступать на одну из микросхем, что вызывает повышение температуры.

Кроме того, аппарат может нагреваться, когда уровень заряда заполнен до 100 процентов, а от сети его не отключили. Специалисты не советуют допускать такой ситуации, так как это вредит аккумулятору.

Также важно следить, чтобы процесс зарядки телефона не происходил в слишком жарком помещении. Нельзя ставить смартфон на зарядку под прямыми солнечными лучами, возле радиатора отопления и других источников тепла. Если пренебрегать этими правилами, устройство может перегреться.

Может нагреваться смартфон и в случае, если владелец поставил его на зарядку и при этом продолжает использовать, например, играть. Стоит дать ему отдохнуть и заняться чем-то другим.

Также повышение температуры смартфона, который заряжается, возможно при включенных приложениях. Необходимо завершить их работу перед тем, как подключить телефон к источнику питания.

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