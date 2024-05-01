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На бутерброды или на праздничный стол: как приготовить сочную буженину

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Аппетитная, сочная, на праздничный стол или ужин
Аппетитная, сочная, на праздничный стол или ужин. Фото 1000.menu

Свинина получается мягкая, ароматная и вкусная

Ответственные хозяйки, вероятно, уже составили меню к пасхальному столу. Кроме пышных куличей, писанок и вкусных салатов, на нем, вероятно, будет домашняя колбаса и буженина.

Именно рецептом вкусной сочной буженины мы сегодня и хотим с вами поделиться с вами. Опубликовали его на Instagram-странице "nisenitnitsia_".

Как приготовить вкусную буженину

Ингредиенты:

  • свиной ошеек – 1,5 кг;
  • вода – 1,5 л;
  • соль – 3 ст. л. (с горкой);
  • морковь – 1 шт.;
  • чеснок – 1 головка;
  • горчица острая;
  • горчица французская;
  • черный перец;
  • паприка копченая;
  • специи для мяса;

Способ приготовления:

  1. В воду всыпать соль, размешать, выложить в рассол, вымытое мясо и держать в холодильнике 8 часов.
  2. Мясо просушить бумажными полотенцами и нашпиговать морковью и чесноком.
  3. Смазать мясо двумя видами горчицы и специями.
  4. Оставить мариноваться при комнатной температуре на 2 часа.
  5. Запечь свинину в рукаве в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около часа.
  6. После этого снизить температуру до 120 градусов и запекать еще 50 минут.
  7. Далее открыть рукав и готовить при температуре 200 градусов до золотистости, периодически поливая выделившимся соком.

А если вы любите свинину, рекомендуем запечь ее с яблоками и брусникой. Она готовится очень просто, а результат получается потрясающий.

Теги:
#Великдень #Готовим дома #буженина