На бутерброды или на праздничный стол: как приготовить сочную буженину

Свинина получается мягкая, ароматная и вкусная

Ответственные хозяйки, вероятно, уже составили меню к пасхальному столу. Кроме пышных куличей, писанок и вкусных салатов, на нем, вероятно, будет домашняя колбаса и буженина.

Именно рецептом вкусной сочной буженины мы сегодня и хотим с вами поделиться с вами. Опубликовали его на Instagram-странице "nisenitnitsia_".

Как приготовить вкусную буженину

Ингредиенты:

свиной ошеек – 1,5 кг;

вода – 1,5 л;

соль – 3 ст. л. (с горкой);

морковь – 1 шт.;

чеснок – 1 головка;

горчица острая;

горчица французская;

черный перец;

паприка копченая;

специи для мяса;

Способ приготовления:

В воду всыпать соль, размешать, выложить в рассол, вымытое мясо и держать в холодильнике 8 часов. Мясо просушить бумажными полотенцами и нашпиговать морковью и чесноком. Смазать мясо двумя видами горчицы и специями. Оставить мариноваться при комнатной температуре на 2 часа. Запечь свинину в рукаве в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около часа. После этого снизить температуру до 120 градусов и запекать еще 50 минут. Далее открыть рукав и готовить при температуре 200 градусов до золотистости, периодически поливая выделившимся соком.

А если вы любите свинину, рекомендуем запечь ее с яблоками и брусникой. Она готовится очень просто, а результат получается потрясающий.