На бутерброды или на праздничный стол: как приготовить сочную буженину
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Свинина получается мягкая, ароматная и вкусная
Ответственные хозяйки, вероятно, уже составили меню к пасхальному столу. Кроме пышных куличей, писанок и вкусных салатов, на нем, вероятно, будет домашняя колбаса и буженина.
Именно рецептом вкусной сочной буженины мы сегодня и хотим с вами поделиться с вами. Опубликовали его на Instagram-странице "nisenitnitsia_".
Как приготовить вкусную буженину
Ингредиенты:
- свиной ошеек – 1,5 кг;
- вода – 1,5 л;
- соль – 3 ст. л. (с горкой);
- морковь – 1 шт.;
- чеснок – 1 головка;
- горчица острая;
- горчица французская;
- черный перец;
- паприка копченая;
- специи для мяса;
Способ приготовления:
- В воду всыпать соль, размешать, выложить в рассол, вымытое мясо и держать в холодильнике 8 часов.
- Мясо просушить бумажными полотенцами и нашпиговать морковью и чесноком.
- Смазать мясо двумя видами горчицы и специями.
- Оставить мариноваться при комнатной температуре на 2 часа.
- Запечь свинину в рукаве в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около часа.
- После этого снизить температуру до 120 градусов и запекать еще 50 минут.
- Далее открыть рукав и готовить при температуре 200 градусов до золотистости, периодически поливая выделившимся соком.
А если вы любите свинину, рекомендуем запечь ее с яблоками и брусникой. Она готовится очень просто, а результат получается потрясающий.