Нашатырь не понадобится: как еще помыть окна без разводов

Эти советы вам понадобятся

С наступлением весны хозяйки не только снимают и стирают шторы, но и вымывают окна. Сделать это можно используя профессиональные средства, нашатырь или с помощью средства, которое есть в каждом доме. Речь идет о йоде, передают на портале "Ukr.Media".

Как вымыть окна без разводов

Вам понадобится:

5 капель йода;

1 литр воды;

бумажные полотенца;

Пошаговая инструкция:

Добавьте йод в воду, перемешайте. С помощью бумажных полотенец вымойте обе стороны окон приготовленным раствором. Если на стекле осталось много грязи, может потребоваться еще один процесс мойки. Возьмите чистое бумажное полотенце и вытрите стекло до сухости. Также можно воспользоваться тряпкой, но следует следить, чтобы ворсинки не остались на поверхности.

Раньше мы писали, как вымыть окна до идеала. Опытные домохозяйки и специалисты клининговых компаний сходятся во мнении, что ни одна женщина не хочет, чтобы после многочасовой уборки на стеклянных поверхностях все равно оставались следы от пальцев, кусочки ворса или локоны волос.