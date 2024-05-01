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Нашатырь не понадобится: как еще помыть окна без разводов

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Окна будут сиять чистотой
Окна будут сиять чистотой. Фото ukr.media

Эти советы вам понадобятся

С наступлением весны хозяйки не только снимают и стирают шторы, но и вымывают окна. Сделать это можно используя профессиональные средства, нашатырь или с помощью средства, которое есть в каждом доме. Речь идет о йоде, передают на портале "Ukr.Media".

Как вымыть окна без разводов

Вам понадобится:

  • 5 капель йода;
  • 1 литр воды;
  • бумажные полотенца;

Пошаговая инструкция:

  1. Добавьте йод в воду, перемешайте.
  2. С помощью бумажных полотенец вымойте обе стороны окон приготовленным раствором.
  3. Если на стекле осталось много грязи, может потребоваться еще один процесс мойки.
  4. Возьмите чистое бумажное полотенце и вытрите стекло до сухости. Также можно воспользоваться тряпкой, но следует следить, чтобы ворсинки не остались на поверхности.

Раньше мы писали, как вымыть окна до идеала. Опытные домохозяйки и специалисты клининговых компаний сходятся во мнении, что ни одна женщина не хочет, чтобы после многочасовой уборки на стеклянных поверхностях все равно оставались следы от пальцев, кусочки ворса или локоны волос.

Теги:
#Окна #Мытье #Лайфхак