Нашатырь не понадобится: как еще помыть окна без разводов
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С наступлением весны хозяйки не только снимают и стирают шторы, но и вымывают окна. Сделать это можно используя профессиональные средства, нашатырь или с помощью средства, которое есть в каждом доме. Речь идет о йоде, передают на портале "Ukr.Media".
Как вымыть окна без разводов
Вам понадобится:
- 5 капель йода;
- 1 литр воды;
- бумажные полотенца;
Пошаговая инструкция:
- Добавьте йод в воду, перемешайте.
- С помощью бумажных полотенец вымойте обе стороны окон приготовленным раствором.
- Если на стекле осталось много грязи, может потребоваться еще один процесс мойки.
- Возьмите чистое бумажное полотенце и вытрите стекло до сухости. Также можно воспользоваться тряпкой, но следует следить, чтобы ворсинки не остались на поверхности.
Раньше мы писали, как вымыть окна до идеала. Опытные домохозяйки и специалисты клининговых компаний сходятся во мнении, что ни одна женщина не хочет, чтобы после многочасовой уборки на стеклянных поверхностях все равно оставались следы от пальцев, кусочки ворса или локоны волос.