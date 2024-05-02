Вы не будете представлять Пасху без этого мясного рулета: роскошное блюдо из дешевой рульки (видео)

Великолепная мясная закуска – вкусная и бюджетная

Мы рассказывали, как на праздничный стол вкусно замариновать рыбу. Особенностью украинского меню на Пасху большое количество мясных закусок. Рассказываем, как приготовить вкусный мясной рулет из рульки.

Он не только вкусный, но и довольно бюджетный. Мясо получается очень ароматным и вкусным благодаря добавлению в маринад луковой шелухи. Рецептом поделилась кулинарная блогерка из ютуб-канала "Проверенные рецепты".

Ингредиенты:

Свиная рулька -1 шт

Соль – 1 ч.л

Перец молотый

Копченая паприка

Соевый соус

Приправа для мяса

Чеснок – 8-10 зубчиков

Для маринада:

Шелуха из 1 кг лука

Черный перец — 10 шт

Душистый перец — 6 шт

Соль – 1 ст.л

Вода — 1-1,5 литра

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Способ приготовления:

Вырезаем кость из рульки. Отделяем мясо от кожуры. Срезаем лишнее сало, если есть, пленки и сухожилия. Мясо разрезаем вдоль. Отбиваем кусочки. Кожицу выкладываем на разделочную доску. Солим, перчим, добавляем специи. Выкладываем отбитое мясо в один слой. Тоже солим, добавляем специи. Выкладываем измельченный чеснок. Плотно заворачиваем полученный пласт в рулет. Перевязываем со всех сторон, чтобы хорошо держал форму. Заворачиваем в пленку. Кладем в холодильник на 2-3 часа. Параллельно готовим шелуху из лука для маринада. Выкладываем в кастрюлю. Наливаем воду, соль и специи. Переводим рулет, с которого сняли пленку. Ставим на огонь. Пусть кипит 2 часа на медленном огне. Переворачиваем рулет и оставляем еще на 2 часа. Даем рулету остыть вместе с маринадом.

Осторожно просушиваем рулет бумажными полотенцами и можно нарезать. Также мы делились отличным рецептом праздничного салата.