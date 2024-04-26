Забудьте о словах "мне обедно": как на украинском правильно употреблять эту фразу

Такого слова в словарях нет

Украинцы массово начали отказываться от использования русского языка в обиходе и полностью перешли на украинский. Но они часто ошибочно употребляют суржиковые слова, среди которых и фраза "мне обидно".

"Телеграф" рассказывает, как на украинском правильно сказать эти слова. Вместо суржика лучше использовать более благозвучный украинский аналог.

Доктор филологических наук, профессор, переводчик Александр Пономаров отмечает, что в украинском языке нет слова "обида". Но можно сказать "образа" или "прикрість"(укр).

Он предлагал переводить "мне обидно" как "мені прикро"(укр). Также иногда украинцы употребляют "мені образливо"(укр), что тоже не будет ошибкой.

В свою очередь, движение "За язык" на своей странице в соцсети Facebook сообщило, что на украинском о досаде желательно говорить так: "мені прикро", "мені боляче", "мене це ображає" или "мене це кривдить".

Ранее "Телеграф" писал, почему на украинском не стоит говорить "уют". Ведь по разным версиям это слово может иметь праславянское происхождение (от того же корня, что и "приют", "ютится") или латышское происхождение (jumta означает "крыша", "укрытие").