"Закордон", "за кордон", "за кордоном", "з-за кордону": в чем разница и как правильно употреблять эти высказывания на украинском

От способа написания зависит и значение

С каждым днем все больше украинцев переходят на родной язык в быту, на работе или во время общения с родными, близкими или друзьями. При этом многие люди допускают ошибки, ведь не всегда знают как будет правильно сказать то или иное на украинском языке. Сразу отметим, что это абсолютно нормально, поэтому не бросайте попыток заговорить на украинском.

Сегодня "Телеграф" поможет разобраться в таких схожих по написанию и значению выражениях как: "закордон", "за кордон", "за кордоном", "з-за кордону". Помогу в этом ресурс Мова. ДНК нації.

Обратите внимание, что от того как вы напишите это выражение (вместе или по отдельности) зависит смысл того, о чем вы хотели бы сказать.

"закордон" — чужеземные страны

Например: "Однієї морозної ночі спалахнув на економії великий хлів з вигодуваними для закордону сорока п’ятьма кабанами" (Є. Кротевич)

"за кордон" — за пределы своей страны, в иностранную страну

Например: "Про закордон я мріяв тільки в дитинстві. Тому відрядження за кордон, хоч і не на зовсім постійну роботу, у Варшаву, мене дуже схвилювало і налякало" (О. Довженко)

"за кордоном" — в каком-то чужеземном государстве; не в пределах своего государства

Например: "Запізнився з одповіддю через те, що живу зараз за кордоном" (М. Коцюбинський).

"з-за кордону" — из иностранного государства

Например: "Примх, іграшок і розкошей з-за кордону не везли" (Я. Щоголів).

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как правильно на украинском называть грибы, которые мы привыкли покупать в магазинах или и собирать в лесах.