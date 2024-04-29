"Стосунки", "відносини" или "взаємини"? Как и когда правильно употреблять эти слова в украинском языке

Многие украинцы путают эти слова

Украинский язык богат синонимами и синонимическими конструкциями. Однако иногда это играет неприятную шутку с теми, кто учится разговаривать на украинском. Например, не все понимают разницу между словами "стосунки", "відносини" или "взаємини".

"Телеграф" разобрался, когда употреблять каждое из этих слов. На помощь пришел ресурс "Мова.ДНК нації".

Стосунки

Слово "стосунки" употребляем, когда говорим о связях между людьми. "Стосунки" могут быть личными или внебрачными, между парнем и девушкой, супругами или двумя любящими людьми.

Также можно сказать "міждержавні стосунки" и "з’ясовувати стосунки".

Відносини

Слово "відносини" употребляем на обозначение каких-либо связей, особенно когда речь идет об общественно-экономических связях между организациями или государствами. "Відносини" могут быть экономическими, рыночными, политическими, общественными, международными или дипломатическими.

Взаємини

Слово "взаємини" употребляется для обозначения теплых личных связей. Это могут быть дружеские "взаємини" или родственные. Языковеды не советуют дополнять слово "взаємини" такими прилагательными как "теплые", "искренние" и "добрые", потому что получится что-то вроде "масло масляное".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно здороваться на украинском на Пасху. Существует несколько традиционных вариантов.