Только не "гарно виглядаєш": как правильно сделать комплимент по-украински

В этом случае калька с русского языка не подходит

Стараясь порвать все связи со страной-агрессором Россией, все больше русскоязычных украинцев переходят на украинский язык. Он очень богат и красив и руссизмы портят его звучание, поэтому от них стоит избавляться.

Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис рассказала в своем Іnstagram, как правильно похвалить чью-то внешность. Нередко для этого используют кальку с российского "хорошо выглядишь" — "гарно выглядаєш", однако это неграмотное выражение.

Она пояснила, что "виглядати" можно в окно, или из-за ворот. Также "виглядаємо" кого-либо: родителей, или детей из школы.

"А вигляд маємо гарний", — подчеркнула языковед.

Таким образом правильный комплимент в украинском языке звучит так: "Маєш гарний вигляд". Так можно похвалить внешний вид, или стиль человека. При этом такое выражение уместно как в романтических отношениях, так и для коллеги или друга.

"Телеграф" собрал красивые комплименты для девушки на украинском языке:

Не можу відвести від тебе очей

Ти найкрасивіша дівчина з усіх, кого я зустрічав

Ти особлива і не схожа на інших

Твоя краса зводить мене з розуму

У тебе надзвичайний колір очей, що зачаровує мене

Сьогодні ти прекрасна, як і завжди

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