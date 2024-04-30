Только не "гарно виглядаєш": как правильно сделать комплимент по-украински
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В этом случае калька с русского языка не подходит
Стараясь порвать все связи со страной-агрессором Россией, все больше русскоязычных украинцев переходят на украинский язык. Он очень богат и красив и руссизмы портят его звучание, поэтому от них стоит избавляться.
Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис рассказала в своем Іnstagram, как правильно похвалить чью-то внешность. Нередко для этого используют кальку с российского "хорошо выглядишь" — "гарно выглядаєш", однако это неграмотное выражение.
Она пояснила, что "виглядати" можно в окно, или из-за ворот. Также "виглядаємо" кого-либо: родителей, или детей из школы.
"А вигляд маємо гарний", — подчеркнула языковед.
Таким образом правильный комплимент в украинском языке звучит так: "Маєш гарний вигляд". Так можно похвалить внешний вид, или стиль человека. При этом такое выражение уместно как в романтических отношениях, так и для коллеги или друга.
"Телеграф" собрал красивые комплименты для девушки на украинском языке:
- Не можу відвести від тебе очей
- Ти найкрасивіша дівчина з усіх, кого я зустрічав
- Ти особлива і не схожа на інших
- Твоя краса зводить мене з розуму
- У тебе надзвичайний колір очей, що зачаровує мене
- Сьогодні ти прекрасна, як і завжди
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