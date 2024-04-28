Выполните роль пчелы: необычный способ помочь томатам повысить урожайность (видео)

Одна простая хитрость опытных огородников увеличит урожай помидоров

На каждом приусадебном участке популярные культурные растения, такие как помидоры, требуют правильного полива и подкормок, чтобы обеспечить максимальный урожай. Нужно знать не только о соседстве томатов с другими овощами на одной грядке, но и про нюансы опыления помидоров.

Этот необычный процесс значительно увеличивает количество плодов, пишет express. Увеличить урожай помидоров можно легко: опылив их вручную.

Принцип заключается в перемещении пыльцы с цветка помидора на тычинку путем нежных постукиваний по цветку растения. Этот метод помогает стимулировать рост томатов, даже в случае недостаточной активности пчел.

Томаты могут опыляться самостоятельно, но для этого требуются определенные условия, такие как ветер и насекомые. Однако, если немного помочь этому процессу, то растение будет расти более активно и порадует вас обильным урожаем. Например, легкое встряхивание цветков поможет ускорить опыление и не потребует дополнительных затрат.

Такие действия обычно выполняются опытными огородниками каждые два-три дня. При успешном опылении цветы не увядают и начинают производить плоды.

Ранее мы писали, чем подкормить землю перед посадкой томатов. Назван один из самых лучших вариантов удобрения для рассады помидоров, а также перца.