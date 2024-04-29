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Не раскалывается и не растекается: удачный рецепт глазури на желатине

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Такая глазурь получится даже у новичков
Такая глазурь получится даже у новичков. Фото gotujezlewiatanem.pl

Красивое и вкусное украшение для пасхальной выпечки

Готовя пышный вкусный кулич хозяйки стремятся его также красиво украсить и чтобы глазурь хорошо держалась и не раскалывалась. Однако нередко бывает, что глазурь слишком быстро застывает или наоборот – растекается и долгое время остается жидкой.

Чтобы этого избежать, кулинары рекомендуют готовить глазурь на желатине. Она получается белой, быстро застывает и не растекается, информируют на Instagram-странице "makarchuk_food".

Как приготовить желейную глазурь для кулича

Ингредиенты:

  • желатин – 1 ч. л.;
  • сахар – 1 стакан (250 мл);
  • вода – 6 ст. л.;
  • сок лимона – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Желатин залить водой, оставить набухать.
  2. К сахару добавить воду, поставить на огонь, варить до полного растворения сахара.
  3. Добавить одну столовую ложку лимонного сока, перемешать.
  4. Выключить и добавить желатин.
  5. Перемешать венчиком и взбить смесь миксером на больших оборотах.
  6. Быстро украсить куличи пока не остыла глазурь.

Раньше мы писали, как испечь кулич на закваске. По сравнению с этим способом кулич на закваске может показаться сложным — он требует больше времени и навыков.

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#Желатин #Паска #Глазурь #Готовим дома