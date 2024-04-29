Не раскалывается и не растекается: удачный рецепт глазури на желатине

Красивое и вкусное украшение для пасхальной выпечки

Готовя пышный вкусный кулич хозяйки стремятся его также красиво украсить и чтобы глазурь хорошо держалась и не раскалывалась. Однако нередко бывает, что глазурь слишком быстро застывает или наоборот – растекается и долгое время остается жидкой.

Чтобы этого избежать, кулинары рекомендуют готовить глазурь на желатине. Она получается белой, быстро застывает и не растекается, информируют на Instagram-странице "makarchuk_food".

Как приготовить желейную глазурь для кулича

Ингредиенты:

желатин – 1 ч. л.;

сахар – 1 стакан (250 мл);

вода – 6 ст. л.;

сок лимона – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

Желатин залить водой, оставить набухать. К сахару добавить воду, поставить на огонь, варить до полного растворения сахара. Добавить одну столовую ложку лимонного сока, перемешать. Выключить и добавить желатин. Перемешать венчиком и взбить смесь миксером на больших оборотах. Быстро украсить куличи пока не остыла глазурь.

Раньше мы писали, как испечь кулич на закваске. По сравнению с этим способом кулич на закваске может показаться сложным — он требует больше времени и навыков.