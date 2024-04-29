Не раскалывается и не растекается: удачный рецепт глазури на желатине
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Красивое и вкусное украшение для пасхальной выпечки
Готовя пышный вкусный кулич хозяйки стремятся его также красиво украсить и чтобы глазурь хорошо держалась и не раскалывалась. Однако нередко бывает, что глазурь слишком быстро застывает или наоборот – растекается и долгое время остается жидкой.
Чтобы этого избежать, кулинары рекомендуют готовить глазурь на желатине. Она получается белой, быстро застывает и не растекается, информируют на Instagram-странице "makarchuk_food".
Как приготовить желейную глазурь для кулича
Ингредиенты:
- желатин – 1 ч. л.;
- сахар – 1 стакан (250 мл);
- вода – 6 ст. л.;
- сок лимона – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
- Желатин залить водой, оставить набухать.
- К сахару добавить воду, поставить на огонь, варить до полного растворения сахара.
- Добавить одну столовую ложку лимонного сока, перемешать.
- Выключить и добавить желатин.
- Перемешать венчиком и взбить смесь миксером на больших оборотах.
- Быстро украсить куличи пока не остыла глазурь.
Раньше мы писали, как испечь кулич на закваске. По сравнению с этим способом кулич на закваске может показаться сложным — он требует больше времени и навыков.